Kdo še ne pozna Tommyja Richmonda

TOMMY RICHMOND - Devil Is A Li

Od kod pa zdaj ta? S TikToka, baby. Kalifornijski vplivnež Tommy Richmond je že pred tremi meseci postal viralna etnija in lastnoročno za kisle povlekel celotno glasbeno industrijo. Takrat je bilo, no, pa saj je še vedno, govora o njegovi prebojni uspešnici Million Dollar Baby. Devil Is A Lie je nadaljevanje avtorskega serijala raperja, ki je raper malček bolj, kot je motika lahko voditeljica televizijskih poročil. Tudi pričujoči spot je težkokategorni bogpomagaj. A tak z namenom! Komad je funky, povsem sproščen, tekoč, nevsiljiv, housey, mičen, plesen, seksi poleten in opojen v vseh ozirih. Publika je navdušena, kritiki zaprepadeni. Vse štima! Ocena: 5 IMAGINE DRAGONS - Wake Up

Bolj so plastični, lažje jih je prenašati. Wake Up ali novi super uspešnični song visoko-komercialnega lasvegaškega kvarteta je v svojem korenu namenjen plemenskemu rajanju. Zborovsko oblikovani vokali soupadajo s trdoto osnovnega ritmičnega poudarka. Je pa pri Imagine Dragons vedno bilo, in to ostaja, aktualno vprašanje, ali gre za rock ali pop bend. Dejansko gre za oboje. Po premišljeni odločitvi, da bodo do nadaljnjega bolj pop, je rojstvo komada, kot je Wake Up, logična posledica. Problem nastopi pri številnih vedno raje rocku zapriseženih navijačih Imagine Dragons, ki so zdaj soočeni z neizpodbitnim dejstvom, da njihovi maliki odkrito kopirajo fantovsko zasedbo Backstreet Boys oziroma uspešnico slednjih z naslovom Everybody (Backstreet's Back), izdano natančno pred 27, zapišem še z besedo, torej, pred sedem-in-dvajsetimi leti! Ocena: 2,5 T.A.M.Z.Y. - Razfuk

Rožnodolski raper se med drugim pohvali, da je naplavil, tj. izdal, kar osem komadov ("osem komadov naenkrat izbacim iz lovk"). Ostalo so hipne in sladkobne, zdaj eksterierne, zdaj interierne ljubljanske zgodbice, bodisi s primerjavo na amesterdamski utrip bodisi z navezavo na seksualne perverzije ipd. Čeprav je T.A.M.Z.Y.-jev naklon tokrat še posebej ultra-soft ali izdatno zmehčan, je raperjev aktualni hitič odločno dinamičen, poskočen, bodrilen – in postaja podzemna žurerska himna. Če ne zaradi drugega, pa zato ker "Donke cepa met". Spremljajoči video je, sploh s tistimi animacijami (širjene levega in desnega vertikalnega roba študentskega bloka), kot se reče, bolan (odlično nastavljeni so tudi, sploh tisti diagonalni rakurz prizora iz babičinega še v 70-ih urejenega jedilnega kota). Pa saj nam drugega, kot da nestrpni počakamo T.A.M.Z.Y.-jevih novih osem, za zdaj niti ne preostane. Ocena: 4 LILAMORS - Rahoon