Kdo so nominiranci za vstop v dvorano slavnih rokenrola?

Tudi letos se bodo odprla vrata legendarne dvorane slavnih rokenrola in znano je, kdo se bo potegoval za mesto v njej. Mary J. Blige , Mariah Carey , Cher , Lenny Kravitz , pokojna Sinéad O'Connor in tako imenovani princ teme Ozzy Osbourne so le nekateri izmed nominirancev za vstop v dvorano slavnih rokenrola v letošnjem letu.

Nominirani so tudi člani skupin Foreigner, Sade in Oasis ter Jane's Addiction, Dave Matthews Band in Kool & the Gang. Nominacije so se razveselili tudi duo Eric B. & Rakim in pevec ter kitarist Peter Frampton. Deset od petnajstih nominirancev je nominacijo prejelo prvič.

"Z nadaljevanjem v pravem duhu rock 'n' rolla so ti umetniki ustvarili lastne zvoke, ki so vplivali na generacije in vplivali na nešteto drugih, ki so sledili njihovim stopinjam," je o nominirancih povedal John Sykes, predsednik fundacije Rock & Roll Hall of Fame.