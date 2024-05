Kdo so prejemniki zlate piščali?

"Tresem se, potim se, ekstatična sem, evforična , v vseh pogledih presrečna, da imam take krasne prijatelje danes z mano sabo, da so me prišli malo pospremit. Sem ful, ful hvaležna, da tisti, ki so nekje tam gor očitno skrbijo zame ful, ful dobro," je ob prejemu dveh zlatih piščali in sicer za album in skladbo leta povedala Masayah.

Zlato piščal za življenjsko delo pa je iz rok lanskega nagrajenca prejel legendarni Oto Pestner. O njem z izbranimi besedami govorijo tudi najmlajši nominiranci. "Veliko sem ga spremljal, že kot otrok in bil navdušen nad njegovim vokalom, sploh nad razponom," je o izvajalcu povedal član glasbene skupine Regen, ki si ta dogodek šteje za zmago.

"Kar je bilo danes tukaj, konkretno me je zelo navdušilo, kajti so bili taki izvajalci, ki jih cenim že od prej. Se mi zdi, da je piščal poskrbela za to, da tisti, ki so kar koli dobil, so bili res pravi, da so bili na visokem nivoju, da svojo glasbo delajo pošteno, da imajo radi to kar delajo in to se takoj začuti," je o glasbenikih dejal Oto, ki je prejel zlato piščal za življenjsko delo.

Prejeto piščal pa se bodo nekateri potrudili vključiti tudi v prihajajoče koncerte ."Naš klaviaturist Luka je 12 let igral flavto tako, da lej, mogoče spravi iz tega kaj ven," se je pošalila Maša Bogataj iz skupine Masharik, ki je prejela nagrado za novinca leta.

Za konec pa sta Alen Podlesnik in Masayah ustvarila "hit" na piščal, za katerega sta se pošalila, da ga bosta kmalu posnela kar v studiu.