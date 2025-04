Kdo sta d4vd in Sombr in kaj vse ponujata (že zdaj)

OGLAS

D4VD ft. POKIMANE & JASONTHEWEEN - What Are You Waiting For

V klasični angleški indie-pop maniri in v enako prepoznavni pozi. Vseeno raje še malenkost bolj pospešeno. V songu Crashing, ki je predhodnik tejle ultra-simpatičnosti, je D4VD, omenim bežno, do pike snel Škofjeločana Nejca Pippa! V glavnem, komaj 20-letni Teksašan D4VD, pravilno zapisano kot d4vd, bi lahko postal naslednje veliko ime, če ne kar stvar! Lik je pravi, indie-pop in poleg te širokopasovne izrazne struje še marsikaj od tistega, kar je/zna Lenny Kravitz, se bo v kratkem skot(al)ilo in z velikim pokom potrdilo prihod temnopoltega Bieberja na globalno sceno. What Are You Waiting For je samo tizanje ali blažilo za uživaško čakanje na še bolj grandiozen in dolgotrajen party.

Ocena: 4,5

SOMBR - Back To Friend

Sombr je prej rocker kot popevkar. Pri čemer predlagam, da nemudoma preskočimo dilemo o tem, kaj je od rock muzike sploh še ostalo. Toliko bolj zaradi dejstva, da je 19-letnega Newyorčana iz anonimnosti izstrelila rahlo brezvezna baladna vzhičenost Caroline, komad, ki je pred dobrimi tremi leti na TikToku zabeležil 11M pretočev. Zanimivo je, da je Back To Friends, predstavljen že lani, šele zdaj dobil pošten YT zaznamek. Sombr in njegovo moštvo so bolj računali na letošnji single Undressed, ki je tudi kul, toda še zdaleč ne tako zelo, kot je tale.

Ocena: 4

OBONGJAYAR - Sweet Danger

Ta Nigerijčev suh pevski štih je tisto, kar mami. Prav tako pomemben adut zdaj že zelo znanega pevca, delujočega v Londonu, so njegove osupljive atletsko-plesne sposobnosti. Obongjayarjeva prezenca je magnetna. V to so se že prepričali tudi Usher, Snoop Dogg, Ciara, Fred Again, Moonchild Sanelly in Little Simz – vsi ti so ga že uspešno zvabili na svoje izdaje. Sweet Danger je sicer dobro zasnovana, a ne dovolj vpadljivo izvedena afro-popevka. Kar me, če pogledam širše, malce iritira, je to, da Obongjayar prehitro spomni na še enega londonskega nu-soularja Sampho. Dveh v istem stilističnem predalu pač ne potrebujemo.

Ocena: 3

DRAKE - Nokia

Zelo senzibilno, mehko, a dosledno južnjaško, zgolj vokalno pa resnično bogato. Odličen benger v slogu pred tremi desetletji popularnih zasedb Three 6 Mafia ali Whodini, pozneje tudi dvojca Outkast. Drake je le-tega pravzaprav skril na album $ome $exy Music 4 U. Ta je kolaborativni zamah, ki ga je komericalno najbolj uspešen raper sprovedel skupaj s kolegom PartyNextDoor-jem. Izdan je bil februarja. Podlago za pričujoči singlič je zasnoval londonski producent Elkan. Pikolovci v besedilu resda najdejo marsikaj, kar bi bilo uperjeno proti Kendricku Lamarju (jesenski besedni dvoboj na daljavo med predsednikom in generalnim sekretarjem hiphop planeta je dobro popisan), toda namen je prikupno nostalgičen: Nokio uporabiti na vsakem žuru. In to je vse.