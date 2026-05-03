Kdo vse je zabaval na tradicionalnem Spring Breaku?

Ker je Spring Break sinonim za zabavo, smo letos preverili vse kotičke, kjer doni glasba in se kaj dogaja, začenši na plaži. "Takoj ko sva prišla in videla oder, sva komaj čakala, da začneva nastopati. Potrebujejo študenti, da se več dogaja med nastopom. Med klubskimi nastopi lahko počasi stopnjujeva, tu se jim pa res mora dogajati," je povedala zasedba RotorMotor

Študenti potrebujejo tudi napolniti baterije pred junijskim izpitnim obdobjem, ki jih loči od dolgega poletja. "Odpisal sem kolokvij, ki ni šel najbolje – ampak zdaj smo tu. Si bomo napolnili baterije, da se bomo potem lahko učili. Ja, izpiti so kar kmalu, že jutri bo treba zavihati rokave," je povedal eden od obiskovalcev. In kaj so potrebščine za zabavo? "Dobra družba, dodelani stajlingi, dobri prijatelji ..."

Bolj intimne koncerte so lahko doživeli vsak večer v prijetni in malce odmaknjeni atmosferi gozdička, sinoči so jih v sončni zahod popeljali Tabu. "Meni se zdi, da so na tej točki vsi dovolj zmačkani, da jim bo to čisto pasalo. Tudi na akustiki mi sicer malo 'usekamo', tako da bo tudi za žurati. Več se lahko hecamo na odru, ker je bolj sproščeno vzdušje, predvsem pa tudi romantično," nam je zaupala pevka Katarina Samobor.

Ko pade noč, pa nastop Big Foot Mame in Zvite Feltne, ki imajo recept za žur do jutra. "Bomo najboljše hite odigrali, tako da jaz mislim, da jih bo zvok rokovskih kitar in glas Grege Skočirja razvedril in za zadnji dan v dobrem smislu pokosil," so povedali Big Foot Mama, Zvita feltna pa dodala: "So bila leta, ko smo bili tudi mi toliko stari, kot ti na Spring Breaku in res budi to vse lepe spomine."