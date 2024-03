Kdo vse se skriva v glasbenem studiu Roka Lunačka?

Od 90. let so njihovi hiti glasbena stalnica zmenkov in radijskih valov. Legendarni Flirrt za letos obljubljajo povratek na večje odre, pa tudi nove pesmi. Eno so izdali prav na 45. rojstni dan pevca Roka Lunačka, ki pravi, da je pesem Ostani za vedno sestra njihove uspešnice, Kometa. Avtorja, ki že dolga leta uspešno ustvarja s številnimi velikimi glasbenimi imeni, smo obiskali v studiu in na lastni koži izkusili, kako težko je z njim ujeti trenutek miru.