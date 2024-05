Kdo zmore razkrinkati Majla 27?

OGLAS

Majlo 27 ft. Pia Nina - Zlato

Majlo 27, trzinski pevec in producent, s to svojo sanjavo ali rahlo omamljeno razpuščenostjo še zlasti kluba relevantnih nikakor nima namena zapustiti. Čeprav Majlov svež komad vključuje konstrukcijo, ki je izvorno značilna za jokav raggatonski trap-soul, se Zlato lahko zasveti tudi kot maslen pop song. Z vztrajanjem pri stilski nedoslednosti Majlo 27 poskuša zgraditi svoj zvok, kar pa ni lahko dosegljiv cilj. V tem duhu tista redukcija teksta ali o-o-o-o-o s konca refrena sploh ni, paradoksalno, odveč. Emo-traper je Zlato uvrstil na svoj novi EP znakovno poimenovan kot =). Slednjega omenjam z namenom, kajti pričujoči hitič na tem delu oklepa, zanimivo, kvartet pregrešno dobrodušnih house-pop songov. Kdo zna odkleniti misterij Majlo 27? Ocena: 4,5 No Offence! - Kaj pa ljubezen

Video je sijajen! Pa ne le zaradi odlično izvedene režijske ideje. Temveč predvsem na račun, očitno, izjemno nadarjenih igralcev. Kaj pa o načeloma punkovskemu kvartetu obsedenih pisarniških uslužbencev razkriva spremljajoči song. Ta pač ni na ravni vrteče se vizualije. Komadu ne posebej premišljeno, kaj šele izvirno punk obrazilo namenja cvileča solo kitara. Poezija iz Kaj je ljubezen je, hm, ni, sploh ni opojna, niti se je ne nalezeš. Če ima zasedba No Offence! namen skočiti na vlak kolegov Joker Out, bi jim za zdaj priporočil vsaj svetovalca za poezijo, malce kasneje pa še bolj romantičnega producenta. V nasprotnem primeru naj opustijo zamisel o prekvalifikaciji v wanna-be punker. In še bolj pomembno. Režiserke naj ne posojajo nikomur, za noben denar. Kere face res, hahaha. Ocena: 3,5 Zha - Bye Bye

Besedilo se nepričakovano in resnično prav tečno ne rima! V nasprotju s pričakovanji, kajti uvodni saksofonski solo malodane že potri, da bo tretji song Zha, koroške pevke in avtorice, nekaj podobnega progresivnemu funky-soulu. Namesto tega zapademo v nerodno trap teksturo, ki ji poleg liričnega toka manjka tudi bolj premočrtna izvedba. Pevka s prepogostimi vsiljenimi glasovnimi poudarki, ali raje med poudarki, ki navidezno otežujejo njeno, s tem tudi poslušalčevo respiratorno ritmiko, zavije preveč po svoje. Zdi se, da mlada obetavna soularka za bolj radikalne, to je za bolj grobe eksperimente produkcijske in pripovedne vendarle še ni dovolj izkušena. Ocena: 2,5 Tadi Tada - Lowkey