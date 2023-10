Keith Richards: Artritis je spremenil moje igranje kitare

Keith Richards se je na novem albumu Rolling Stonesov , Hackney Diamonds , vrnil v pravo formo. Slišati je trde rockerske riffe ( Angry, Depending On You ), žilav country blues ( Dreamy Skies ) in napol improvizirani gospel ( Sweet Sounds Of Heaven ). Medtem ko Stonesi zvenijo kot vedno, so Richardsove roke zakrčene zaradi artritisa. Je to vplivalo na njegovo igranje?

Keith Richards in Mick Jagger ostajata gonilna sila skupine The Rolling Stones.

Prelomnica se je zgodila ob koncu lanske turneje ob 60. obletnici skupine. Namesto da bi se umaknil v svoje prostore, je Mick Jagger želel naravnost v studio. "Zadel me je na pravo mesto," pravi Richards. "Vedno sem si želel s skupino snemati takoj, ko smo prišli s turneje, ker takrat vse deluje kot namazano." Razlika je bila tudi ta, da so pretekle vaje bile neosredotočene in bolj raziskovalne, tokrat pa je Jagger določil, da morajo biti pesmi končane do novega leta.

Hackney Diamonds je prvi album skupine Rolling Stones z novimi avtorskimi pesmimi po 18 letih. Ne da bi spali na lovorikah. Imeli so nastope, turneje, izdali so album s priredbami. Toda iz nekega neznanega razloga skupina ni bila zadovoljna z materialom. "Napisanih je veliko stvari, ki so prekleto dobre," pravi Keith, "Vendar to ni album. Je le veliko skladb."

"Smešno je, da ne dvomim, da je, vendar nimam nobenih bolečin, to je nekakšna benigna različica," pravi. "Če sem se nekoliko upočasnil, mislim, da je to verjetno bolj zaradi starosti. In prav tako se mi je zdelo zanimivo, da mi bo kitara, ko si rečem, da 'tega ne morem več povsem početi', pokazala, da obstaja še en način za to. Prst bo našel drugo pot in odprla se bodo povsem nova vrata. Tako se vedno učimo. Nikoli se ne nehamo učiti , " je prepričan.

Pomagal mu je producent Andrew Watt, 32-letnik, ki je posnel pop uspešnice za Posta Malona in Miley Cyrus ter nadziral preporod Iggyja Popa in Ozzyja Osbourna. Velik oboževalec Rolling Stonesov, ki je vsak dan nosil majico druge skupine, je bil kljub temu odločen, da svojim junakom ne bo popuščal.

"Imeli smo sodnika, kar je nekaj, kar nam je manjkalo od časov Jimmyja Millerja," pravi Ronnie Wood in ob tem spomni na producenta klasik iz 1970, pesmi kot sta Sticky Fingers in Exile On Main Street, obe pa sta nastali pred njegovim časom v skupini. "Potrebovali smo nekoga, ki bi zategnil pas in nas brcnil. On nas je discipliniral in rekel: 'Daj no, tega ne boš naredil jutri, to boš naredil danes'."

"Razumem, da Ronnie na to gleda tako, toda prava sodnika sva Mick in jaz," pa trdi Richards in dodaja: "Andrew je imel ravno pravo količino energije in pravo količino znanja, da je to izpeljal."

Naključno srečanje

Jagger in Richards sta bila vedno življenjska sila Rolling Stonesov. Ali, natančneje, njegov Id in njegov Ego. Jagger je pozoren, analitičen, strateški. Richards deluje po instinktu. Prvič sta se srečala v osnovni šoli v Kentu v 50. letih prejšnjega stoletja, nato pa so se njune poti znova križale leta pozneje na železniškem peronu. Jagger je nosil sveženj plošč, Richards je držal kitaro in na vlaku sta začela pogovor o rocku in bluesu.