Keith Richards o rap in pop glasbi: To je vedno sodilo v smeti

"Ni mi všeč, ko nekdo kriči name in mi reče, da je to glasba. Tega se lahko nasitim, ne da bi zapustil lastno hišo," je o rapu povedal Kieth Richards in ob tem dodal, da se doma že naposluša kričanja svoje žene. Kritično je nadaljeval tudi o pop glasbi, za katero je dejal, da ta ni bila nikoli dobra in tudi danes ni nič drugače.

"Nočem se prepirati o popu. Vedno je bil bedarija. Mislim, to je bistvo vsega. Naredijo ga čim bolj poceni in lahkotnega, zato vedno zveni enako, v njem je zelo malo občutka. Rad poslušam glasbo ljudi, ki igrajo instrumente. Se pravi, ne maram slišati plastične sintetizirane glasbe, kot se je temu reklo včasih, tisto, kar slišiš v dvigalih, je zdaj standard," je zatrdil slavni glasbenik.

Med intervjujem je spregovoril tudi o svojih odvisnostih – cigaretah in drogah. "Cigarete sem nehal kaditi leta 2019. Od takrat se jih nisem več dotaknil. Heroin sem opustil leta 1978. Kokain sem opustil leta 2006. Še vedno rad občasno kaj popijem – ker ne grem kmalu v nebesa – razen tega pa poskušam uživati v treznosti. Zame je to enkratna izkušnja," je povedal 79-letnik.

The Rolling Stones so v začetku septembra napovedali The Hackney Diamonds, njihov prvi album po 18 letih. Izdali so tudi pesem Angry, ki bo na albumu, te dni pa je skupina izdala tudi napovednik pesmi, ki so jo posneli z Lady Gaga in Steviejem Wonderjem.