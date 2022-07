Kelis jezna na Beyonce in Pharrella Williamsa: To ni sodelovanje, to je kraja

Ameriška pevka Kelis je zgroženo ugotovila, da se delček njene pesmi iz leta 1999 nahaja tudi na novem albumu pevke Beyonce. Studijski izdelek Renaissance, pri nastanku katerega je sodeloval tudi Pharrell Williams, je tako že ob izidu dvignil nekaj prahu. Kelis je krajo sempla označila za nedopustno, svoje misli pa strnila v videih, ki jih je delila s sledilci na Instagramu.

Pevka Kelis, ki je pred leti napadala lestvice s pesmimi, kot so Caught Out There, Milkshake, Trick Me in drugimi, ne more skriti svoje jeze ob izidu novega albuma glasbene kolegice Beyonce. Kritična je namreč do ravnanja zvezdnice in produkcijske zasedbe The Neptunes (katere del je tudi Pharrell Williams). Ekipa, ki je sodelovala pri nastanku albuma Renaissance, se z njo ni posvetovala glede uporabe sempla skladbe iz leta 1999. Delček hita Get Along With You se je namreč znašel v Beyoncejini novi skladbi Energy, ki se nahaja na svežem glasbenem izdelku, ki je luč sveta ugledal danes.

icon-expand Kelis FOTO: Profimedia

Novica je v javnost prišla na Instagramu, ko je klub oboževalcev Kelis najavil, da bo Renaissance vseboval tudi semple več kot dvajset let stare pesmi. Kelis se je nato tudi sama hitro odzvala: ''Zaradi stopnje nespoštovanja in prezira sem popolnoma šokirana. Za to zadevo sem izvedela takrat kot vsi ostali. Nič ni tako, kot je videti, nekateri ljudje iz glasbene industrije nimajo duše ali integritete, vse so preslepili,'' je bila neposredna in jasno dodala: ''To ni sodelovanje, to je kraja!''

icon-expand beyonce FOTO: Profimedia

Komentarji, ki so sledili, so na internetu zanetili pravo vojno, zato se je pevka odločila, da svoje misli deli tudi na svojem uradnem Instagramovem profilu, kjer se je odločila za komunikacijo preko videoposnetkov.

''Sem človeško bitje in zato me takšne stvari zelo razjezijo. Sem umetnica. Sem, tako kot Erykah Badu, izjemno občutljiva glede svojih izdelkov. Spori niso vezani samo na Beyonce zaradi njene uporabe sempla, saj je že mnogokrat kopirala moje delo, to so počeli tudi drugi izvajalci. V redu je, ni mi mar za to.'' Dodala je, da težavo vidi v odnosu: ''Ne samo, da sva dve temnopolti izvajalki v glasbeni industriji, kjer nas ni tako veliko. Sva tudi ženski, ki sva se že srečali, se poznava in imava skupne prijatelje.'' Zato ne more verjeti, da je Beyonce ni kontaktirala glede pravic in uporabe delčka pesmi. ''To je enostavno del zdravega razuma in dostojnosti ... Vem, kaj je v moji lasti in kaj ni. Vem tudi, kakšne so laži, ki so bile izrečene. Vem tudi, kaj je bilo ukradeno. To se dogaja pogosto, ne gre samo za to, da sem jezna na Beyonce.''