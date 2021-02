Kelly Clarkson je med ločitvijo od soproga spisala 60 pesmi

Zaveda se, da je skozi pesmi v preteklosti že pogosto delila delce iz svojega zasebnega življenja, takšni sta bili tudi skladbi Because of You ter Piece by Piece: "Te pesmi so me izoblikovale, čeprav je bilo zame vse to zelo težko." Obenem pa se zaveda, da se takšna iskrenost vedno obrestuje:"Do mene so pristopili ljudje, ki sem jim z glasbo pomagala priznati nekatere stvari ali pa so se po poslušanju skladb kasneje odprli in o težkih temah spregovorili."