Kelly Clarkson o težki poti do slave

Ameriška pevka Kelly Clarkson , ki je pometla s konkurenco v prvi sezoni oddaje Ameriški idol in od takrat navdušuje javnost s svojimi pesmimi, je postala tudi voditeljica svoje pogovorne oddaje, kjer gosti različne znane obraze. Večkrat pove tudi kaj novega o sebi, tokrat je z igralko Jennifer Love Hewitt spregovorila o letu 2002, ko sta se spoznali. "Tega se verjetno ne spomniš, a jaz o tem razmišljam že 20 let. Bili smo na nekih nagradah, verjetno VMA, ko si prišla do mene. Pred nami je bila še finalna oddaja Ameriškega idola. Hitro so naju vsi opazili in začele so se govorice," je povedala Kelly.

Pevka je ob tem še dejala, da so jih številni gledali z viška, ker so nastopali v pevski oddaji in predvsem zato, ker je bila to prva oddaja. "Bilo je tako hudo. Res grozljiva izkušnja," je priznala Clarksonova, a ob tem priznava, da ji je pozornost Jennifer sedla. "Prišla si do mene, še nikoli ni nihče pristopil do mene in rekel, da je moj velik podpornik in si želi moje zmage. Dejala si mi, naj se imam rada, na koncu bo ob meni le peščica ljudi, a posel bo rasel in težko bo. Zato si svetovala, naj ne pozabim na ljudi, ki me imajo res radi."