Kelly Clarkson po ločitvi išče uteho v glasbi

Pevka Kelly Clarkson, ki je tudi pri nas radijske postaje osvajala s hiti, kot so Because of you, Stronger ali Since u been gone, išče načine, kako pozabiti na težko ločitev od nekdanjega soproga Brandona Blackstocka. Svoje občutke tako želi strniti v nov album, ki ga je že začela snemati.

38-letnaKelly Clarkson, ki je vodila letošnjo podelitev Billboardovih nagrad, skuša z glasbo pozabiti na ločitev. V nedavnem intervjuju za ameriške medije je povedala, da je bila glasbena prireditev kot oddih od vseh negativnih stvari, ki jih je prineslo letošnje leto. "Iskreno želim ljudem dati nekaj običajnega, da se bodo znova počutili, kot da ni nič narobe," je povedala uspešna pevka. icon-expand Kelly Clarkson želi, da ljudje pozabijo na negativne stvari, ki jih je prineslo letošnje leto. FOTO: Profimedia Opozorila je tudi na to, da se bodo stvari spremenile. Koncerti, šovi in nastopi bodo, kot kaže, brez občinstva. "Zagotovo pa se bomo tako ali drugače srečevali,"je še dejala za spodbudo. "Ne želim, da smo žalostni in depresivni zaradi leta 2020. Naredili smo dovolj. Glasbeniki smo stopili skupaj in želimo povezati ljudi, ker ima glasba izredno zdravilno moč, in na to smo se tudi osredotočili na podelitvi glasbenih nagrad." Pred tem je zvezdnica junija presenetila z naznanilom, da se s 43-letnim Brandonom Blackstockom ločujeta. Kljub vsemu ga je opisala kot popolnega partnerja, ki ji je dal vse. Svojo bolečino pa skuša pokazati v novi glasbi, ki jo bo predstavila naslednje leto. "Imam družino in prijatelje, ki mi stojijo ob strani," je povedala v intervjuju z Gwen Stefani,"V veliko pomoč pa so mi tudi terapevti in otroški psihologi, ki sem jih prosila, da stojijo ob strani mojim otrokom v teh težkih časih. Vsi smo žalostni in prav je biti tudi kdaj takšne volje. Res je težko. Ampak je, kar je." icon-expand