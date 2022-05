Kendrick Lamar je namignil, da bo novi album dvojna plošča

Kendrick Lamar , raper, ki bo nastopil tudi na letošnjem festivalu Glastonbury, je svoje oboževalce pred kratkim razveselil z novico, da bo po dveh letih premora izdal peti studijski album. Album, ki bo nosil naslov Mr. Morale & The Big Steppers , bo izšel 13. maja, Lamar pa je s fotografijo na družbenem omrežju namignil, da bi lahko šlo celo za dvojni plošček.

Album bo raperjevo zadnje sodelovanje z založbo Top Dwag Entertainment, pri kateri je izdal pretekle štiri albume Section.80, good kid m.A.A.d. city, To Pimp A Butterfly in DAMN. Lamar glede albuma ostaja skrivnosten, sedaj pa je objavil fotografijo, na kateri je knjiga z enakim naslovom, kot ga bo imel album in istoimenski zgoščenki. Kot je razvidno iz fotografije, je avtor knjige Kendrick Lamar.