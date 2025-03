Kennybal Smith: Žgali bomo, dokler nas revma in artritis ne pohecata

Matija, Seba, Hipi in Jaka so Kennybal Smith , slovenska punk rock skupina, ki je na sceni že od leta 2003. Pravijo, da jih mentaliteta, da je punk rock način življenja, drži pokonci v vsakdanjem življenju in jih ohranja mlade po duši. Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da je scena v zadnjih letih nekoliko zamrla, pa je četverica prepričana, da še brca, za kar so zaslužni tudi oni, ki tudi po 20 letih še vedno z veseljem stopijo na oder.

Kot bend smo se združili štirje ljubitelji punk rock glasbe z vsemi možnimi primesmi tega žanra. Seba (kitarist) je že prej igral v goriškem hardcore bendu Straightforward , Hipi (bobni) pa pri Krik Diznejlanda in drugih primorskih bendih. Od začetkov do sedaj smo zamenjali nekaj članov in stil glasbe, ostajamo pa zvesti energiji punk rocka, ki je sedaj mogoče trša in bolj temačna.

Kennybal Smith smo otroci 80. let, dva celo 70., ki smo odraščali ob slovensko-italijanski meji in zjutraj ob evrokremu, namazanem na kruhu, gledali ameriške nanizanke iz 80. let na italijanski televiziji. Ena najljubših je bila A-team, kjer je bil glavni junak polkovnik Hannibal Smith, od tukaj tudi predelava našega imena – torej spomin na najboljše čase našega življenja.

Na sceni ste že od leta 2003, torej imate kot skupina že kar nekaj izkušenj. Kje vse ste igrali in kakšna se vam zdi slovenska punk rock scena?

Kot Kennybal Smith smo začeli leta 2003, od takrat naprej smo odigrali kar nekaj koncertov in turnej po Sloveniji in Evropi. Lahko izpostavimo bende, kot so Lagwagon, Sick of it All, Mad Caddies, The Real McKenzies, Burning Heads, Chaser itd. Od domačih smo si oder večkrat delili z Elvis Jackson, Pigs parlament, In-Sane, Harry, Real life version, poudariti pa je treba klubsko turnejo 2006/2007 skupaj z našimi soborci Golliwog, s katerimi smo si najverjetneje največkrat delili oder. Od vseh koncertov nam je najbolj ostal v spominu tisti v Parizu na ladji na reki Seni (Le Batofar) skupaj z legendarnimi Bruning Heads.

Slovenska punk rock scena je vedno bila močna in upamo, da tako tudi ostane. Zahvala gre tudi ekipi Punk Rock Holiday, ki je v Sloveniji ustvarila najboljši festival punk rocka na svetu. Čeprav je res velika razlika v populaciji, ki obiskuje koncerte sedaj ali 20 let nazaj. Populacija se je postarala, mlajše od 25 let srečaš zelo redko na koncertih, kar se nam zdi žalostno. Še dobro, da so tukaj Alo!Stari in Pigs parlament, ki so zbudili zaspanost po koroni, in se njihovih koncertov udeležujejo tudi mlajše generacije, pa Elvis Jackson, ki so letos izdali novo plato. Tako da slovenska punk rock scena še brca (smeh).