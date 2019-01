'Ker sem odštekana, sem se v to vlogo z lahkoto vživela!'

Zadnjih pet minut starega leta je Tanja Žagar svojim oboževalcem polepšala z novim singlom z naslovom Pet do polnoči. V zabavnem videospotu se je navihana rdečelaska prelevila v hotelsko sobarico.

Tanja Žagar je novo pesem, prvo po končani porodniški, izdala pet minut do novega leta. Zakaj se je odločila prav za ta datum? "Pet do polnoči na silvestrovo se mi je zazdel pravi trenutek za premiero. Kot odličen zaključek starega, hkrati pa lep začetek novega leta. Pa še obrnjena številka 31 prinese trinajstico, kar je moja srečna številka!"je povedala za naš portal in dodala, da se je z veseljem preobrazila v navihano sobarico, ki si delo krajša s petjem in plesom ter jo na trenutke "kar malo odnese", kot je svojo vlogo opisala rdečelaska.

Tanja Žagar FOTO: Osebni arhiv

Tanji ponagajal previsok voziček "Ker se me odštekanost drži tudi sicer, sem se v to vlogo z lahkoto vživela, tako da ekipa z mano ni imela kakšnih problemov! (smeh) Smo pa res imeli na snemanju eno težavo, in sicer je bil voziček, ki sem ga kot sobarica vozila po hotelu, previsok. Bil je namreč tako visok, da bi skoraj potrebovala hodulje, da bi se me videlo izza njega! (smeh) Pa smo zadevo rešili tako, da sem se sukala bolj pri strani in pred njim," nam je v smehu povedala pevka, ki kot odštekana sobarica v videospotu zapelje postavnega plesalca Gregorja Cesarja, s katerim je sodelovala že pri drugih videospotih. A čeprav je Tanja prava mala energijska bomba in hkrati zelo navihana po naravi, pravi, da sama takšne 'vragolije', kot jo je naredila v videospotu, ne bi naredila: "Ne rečem, da kot sobarica ne bi bila za kakšno vragolijo, a za takšno zagotovo ne! Svoje delo bi opravljala profesionalno, bi pa kakšnega sodelavca ali sodelavko vrgla na kakšen štos, ki bi se mu vsi nasmejali."

Tanja Žagar FOTO: osebni arhiv