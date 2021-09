Kevin Koradin nadaljuje glasbeno zgodbo s pesmijo Vse kot prej

"Ko sem začel pisati besedilo, sem prvotno razmišljal o ljubezenskem razmerju, v katerem zaradi določenih besed ali dejanj ne najdeš več poti nazaj, da bi bilo vse kot prej. Kasneje sem svoje misli pri pisanju dodatno poglobil, tako da se besedilo nanaša tudi na čase, v katerih živimo, govori o odnosih med ljudmi, stanju duha in stvari v družbi," je o pesmi povedal Kevin in dodal: “Zadnje leto sem se pretežno posvečal glasbeni produkciji, pisanju glasbe in sodelovanju z različnimi izvajalci. “

Pesem Vse kot prej je nastala povsem spontano in skoraj malce nepričakovano, saj so bili ravno v procesu snemanja skladb za različne projekte, ko je dobil inspiracijo, prijel v roke kitaro, skoraj v prvem poskusu spesnil celotno skladbo in jo v istem dnevu posnel. Prav ta spontanost in neobremenjenost, da enostavno narediš en iskren komad, se mu zdi dobrodošla v teh časih, ko je čedalje več pritiska na izvajalce, da napišejo hit.