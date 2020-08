Kevin Koradin sodeloval z glasbenima kolegoma: Besedilo je polno upanja

Sestavni del našega življenja so vzponi in padci. Naprej nas pelje upanje, ki nam pomaga vedno znova vstati in prav to je sporočilo nove pesmi Ko veš, v kateri so svoje moči združili glasbenik Samo Budna, ki je tudi soavtor aranžmaja, pevka Andreja Čamernik Rampe in vsestranski glasbenik ter avtor Kevin Koradin. Slednji se podpisuje kot avtor glasbe in besedila, za produkcijo pa je poskrbel Peter Penko.

Kevin pravi: "Poznamo se že vrsto let in z obema sem že sodeloval pri različnih projektih. Pesem Ko veš je neobremenjena s trendi, v ospredju je naše muziciranje. Sam sem odigral vse kitare, Samo pa je dodal brač in violine. Andreja je vse skupaj obogatila z njenim izjemnim vokalom. Na snemanju je bilo krasno vzdušje, saj zelo spoštujemo eden drugega in s tem sodelovanjem se je naše prijateljstvo le še dodatno okrepilo."

V pesmi Ko veš gre za nekakšno mešanico žanrov, od folka, countrya, pa do rocka, ki se v skladbi lahkotno zlijejo v celoto.