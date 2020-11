'Krunoslav Kićo Slabinac je bil največji zabavljač, pogrešali ga bomo'

Smrt hrvaškega glasbenika Krunoslava Slabinca je presenetila številne njegove pevske kolege ter ostale oboževalce, ki so se mu poklonili v zapisih na družbenih omrežjih.

V 77. letu starosti je po operaciji srca, ko je bil že več mesecev v komi, umrl pevec Krunoslav Kićo Slabinac. Od legendarnega glasbenika so se poslovili njegovi prijatelji, 77-letni pevec Duško Lokinga bo ohranil v lepem spominu:"Upali smo na najboljše, a očitno so bile napovedi preveč optimistične. Bila sva prijatelja vse od leta 1972 oziroma 1973, ko sva bila skupaj na turneji v Nemčiji. En mesec sva se družila in postala res dobra prijatelja. V zadnjih 15 letih sva bila skoraj nerazdružljiva. No, pred letom in pol sem organiziral turnejo po Avstraliji in se je pridružil." Glasbenik je nadaljeval: "Bil je družaben, izjemno duhovit in vsi vedo, kakšen je bil kot pevec. Bil je največji zabavljač na tem področju. Takšnih, kot je bil on, ni bilo in jih tudi ne bo več. Pogrešal ga bom, seveda ga bom pogrešal. Najbolj pa ga bodo pogrešali družinski člani in oboževalci, ki jih ima po vsem svetu."

icon-expand Krunoslav Kićo Slabinac FOTO: Instagram

Njegov sin Ivan Slabinac, ki je prav tako glasbenik, je komaj zbral moči, da je za hrvaški portal24sata povedal: "Ne morem govoriti." Za svojim očetom žaluje tudi Pavao Slabinac.

Skladatelj, pesnik in voditelj Mario Mihaljević se je od dobrega prijatelja poslovil s pesmijo, glasbenik Jacques Houdekpa z videoposnetkom in besedami: "Odšel je z vonjem jutra ... Moj prijatelj Kićo. V čast mi je bilo biti tvoj mlajši sodelavec ... Zame si najboljši in najbolj nadarjeni pevec ... Bil si in boš ostal moj vzornik ... Vse sem ti povedal, neštetokrat, hvala Bogu. Hvala ti za podporo in prijateljstvo, za vsak nasvet in veselo sporočilo, vedno si mi polepšal dan! Hvala za tvojo iskrenost ... Hvala za vse!"

Na Facebooku so se poslovili tudi iz založbe Croatia Records, kjer je direktor Želimir Babogredac zapisal: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je v 77. letu starosti umrl Krunoslav Kićo Slabinac, legenda tamburaške, popularne in zabavne glasbe. Kićo je z več kot 500 posnetimi pesmimi na številnih ploščah in zgoščenkah, med katerimi je pel zimzelene popularne in narodnozabavne pesmi, v hrvaški glasbeni dediščini pustil neizogiben pečat. Poleg tega, da je bil odličen pevec, se je v življenju odlikoval kot najboljši promotor svoje pokrajine, poleg številnih nagrad in diskografije pa je dobil tudi nagrado za življenjsko delo na področju kulture, ki ga podeljuje Osiješko-baranjska županija. Krunoslav, tako kot mnogi njegovi kolegi z vsaj petdesetletnimi karierami, ni želel slišati za upokojitev in njegova največja želja je bila nastopati, dokler je bil še živ. Njegova želja se je izpolnila in za vedno nam bo v čast, da smo imeli priložnost z njim sodelovati." Njegovo fotografijo iz mladosti so delili tudi in Instagramu hrvaškega nogometnega kluba Dinamo Zagreb: "Kićo, počivaj v božjem miru."

Čustveni zapis je delil tudi kitarist Ante Gelo, nekaj besed pa je zapisala Neda Ukraden: "Počivaj v miru. Vse od leta 1975, ko sva bila posebna gostja v Stuttgartu, v oddaji Südeutsche Rundfung, do danes naju veže prijateljstvo in globoko kolegialno spoštovanje. Bil je izjemen tekstopisec, pevec rock, popularne in folk glasbe! Počivaj v miru, dragi Kićo."

"Bil je zelo optimističen. Ni bil samo prijatelj, ampak tudi član moje družine, kot bi bila njegova. Kot glasbenik je bil na samem vrhu, zasebno pa je bil vedno na voljo prijateljem. Bil je izjemen veseljak in mož z odprtimi rokami. Vsi so ga imeli radi," je za hrvaški medij povedal njegov dolgoletni prijatelj in sodelavec Miran Glinac. 48-letna pevka Nina Badrić je na Instagramu zapisala: "Izjemen glasbenik, izjemen pevec, neverjetno duhovit človek, odličen zabavljač. Eden največjih legend, kar smo jih imeli ... V svojih nepozabnih pesmih bo živel večno. Počivaj v miru, dragi naš Kićo."

Na Instagramu pa so se na legendarnega pevca spomnili tudi člani Slovenskega okteta: "Tudi pevci Slovenskega okteta se z mislijo poslavljamo od glasbenega velikana Kića Slabinca in se z nasmehom spominjamo našega zadnjega snidenja na odru v Celju."

