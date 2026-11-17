"Ubožec je nekdo, ki konstantno potrebuje potrditev ljudi okoli sebe. Je tip osebe, ki na glas zavzdihne in te malodane prisili, da ga vprašaš: 'Kaj je narobe?' Sprva sem pesem pisala o neki osebi v mojem življenju, ki me je obremenjevala s svojim kompleksom žrtve – ko pa sem nadaljevala s pisanjem, sem ugotovila, da sem v resnici tudi sama ubožec," je o svojem novem singlu, ki ga je poimenovala kar Ubožec, priznala kantavtorica KiKi.
"Kot vse svoje pesmi sem Ubožca pisala, ko me je nekaj težilo, obremenjevalo in sem želela to predelati. S to pesmijo sporočam v resnici to, da se mi ob kritiki drugih ljudi hitro podre tudi predstava o svoji lastni poštenosti – navsezadnje smo vsi samo ljudje!" pravi glasbenica, ki se lahko pohvali, da se je v minulih letih predstavila že na odrih festivalov Folkest, Waves Vienna, BUSH Festival in Druga Godba.
Umetnica, ki je jeseni 2024 izdala svoj prvenec z naslovom KRiKi, je v svojih pesmih pogosto kritična in nastavlja ogledalo tako sebi kot družbi. Nič drugače ni niti z Ubožcem, ki bo svoje mesto našel na njeni prihajajoči drugi plošči. Kot je povedala za POP IN, pogosto opaža, da se ljudje radi postavljajo v pozicijo, kjer se smilijo sami sebi in iskreno priznala: "Tudi jaz se pogosto smilim sama sebi, pa tega sploh ne opazim! Vsak je kdaj Ubožec!"
Pesem je dobila tudi zelo poveden in filmski videospot, glavno vlogo v njem pa ima klovn, ki ga je upodobila kar sama. "Referenca za videz in obnašanje lika Ubožca je žalostni klovn Pierrot, ki mi je bil vedno všeč kot simbol za človeka, ki svojo notranjost utemelji na reakcijah drugih. Nek običajen klovn od publike želi smeh, Pierrot pa je pasiven opazovalec sveta okoli sebe, vzdihujoč, trpeč. Zato od ljudi potrebuje dovolj sočutja in podpore. Tudi jaz se pogosto tako počutim," nam je zaupala.
Posebna pa je tudi lokacija snemanja, ki v videu še posebej pride do izraza. "Že od malega me fascinirajo zapuščene stavbe, prazni hodniki, kjer se je nekoč marsikaj dogajalo, danes pa tam raste le še bršljan. Prav takšno stavbo sem si predstavljala za dom Ubožca, ki tam sam živi. V njegovi samoti ga lahko zmotijo le ljudje, ki hodijo risat grafite v zapuščeno stavbo – kar je tudi premisa videospota. Scenarij sva napisala z režiserjem Jakom Florjančičem. Videospot je snemal Andraž Žigart, montirala pa ga je Varja Lorger," nam je še povedala KiKi.
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