"Ubožec je nekdo, ki konstantno potrebuje potrditev ljudi okoli sebe. Je tip osebe, ki na glas zavzdihne in te malodane prisili, da ga vprašaš: 'Kaj je narobe?' Sprva sem pesem pisala o neki osebi v mojem življenju, ki me je obremenjevala s svojim kompleksom žrtve – ko pa sem nadaljevala s pisanjem, sem ugotovila, da sem v resnici tudi sama ubožec," je o svojem novem singlu, ki ga je poimenovala kar Ubožec, priznala kantavtorica KiKi.

KiKi predstavlja singel Ubožec. FOTO: Andraž Zalokar

"Kot vse svoje pesmi sem Ubožca pisala, ko me je nekaj težilo, obremenjevalo in sem želela to predelati. S to pesmijo sporočam v resnici to, da se mi ob kritiki drugih ljudi hitro podre tudi predstava o svoji lastni poštenosti – navsezadnje smo vsi samo ljudje!" pravi glasbenica, ki se lahko pohvali, da se je v minulih letih predstavila že na odrih festivalov Folkest, Waves Vienna, BUSH Festival in Druga Godba. Umetnica, ki je jeseni 2024 izdala svoj prvenec z naslovom KRiKi, je v svojih pesmih pogosto kritična in nastavlja ogledalo tako sebi kot družbi. Nič drugače ni niti z Ubožcem, ki bo svoje mesto našel na njeni prihajajoči drugi plošči. Kot je povedala za POP IN, pogosto opaža, da se ljudje radi postavljajo v pozicijo, kjer se smilijo sami sebi in iskreno priznala: "Tudi jaz se pogosto smilim sama sebi, pa tega sploh ne opazim! Vsak je kdaj Ubožec!"