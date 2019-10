KiNG FOO-ji predstavljajo 'one-take' videospot

"Najnovejši singel Rock the sound je na kratko živahen komad o ljubezni in svetlobi, kot najmočnejšim izvorom. Rock the sound je tudi prepustiti se muziki, da te prevzame," so ob izidu povedali člani zasedbe.

KiNG FOO -ji se vračajo sveži, igrivi, emocionalni in pripravljajo album z novo mešanico zvoka, inspirirani s starim funkom, gospelom in rockom.

Band novi komad predstavlja tudi z one-take videospotom, ki je bil posnet s spontano idejo na njihovem vijoličnem photoshootingu. Ker so bili prisotni vsi elementi, od razsvetljave, kamer in dobre volje, je ekipa na neobičajen način vizualno izrazila emocije in dinamičnost pesmi.

Drugi album KiNG FOO-jev bo prinesel polno presenečenj, unikatne energije in mešanico zanimivih inštrumentov in zvokov, pove četverica, ki je poleg Slovenije, vedno bolj zaželena tudi v tujini (Srbija, Hrvaška, Portugalska, Švica, Kitajska). Galaktična skupina KiNG FOO za 2020 napoveduje novo poglavje in velike stvari, ki jih vodijo in odpirajo poti v svet, kateremu želijo podariti glasbo visokih vibracij.