King Foo kot predskupina Hollywood Vampires: Johnny je pravi rock zvezdnik

Avstrijski grad Burg Clam je postal kulisa razprodanega koncerta slavne skupine Hollywood Vampires . Festival je pritegnil množico 10.000 navdušenih oboževalcev, ki so nestrpno pričakovali nastope njihovih najljubših rock ikon. Dodatno energijo večera je prinesla slovenska skupina King Foo , ki je dobila priložnost odpreti koncert legendarne skupine, katere gonilna sila so Alice Cooper , Johnny Depp in Joe Perry .

King Foo so suvereno stopili na oder in že po prvih taktih je bilo jasno, da si jih bodo obiskovalci zapomnili. Množica se je takoj povezala z njihovim nastopom, njihov zvok pa je navdušil ljubitelje glasbe vseh starosti. Po nastopu so člani skupine prejeli pohvale občinstva, imeli pa so tudi privilegij druženja z rock legendami v zakulisju. Aleksandrin glas je navdušil klaviaturista skupine Hollywood Vampires, ki je pristopil do pevke in ji dejal, da ima odličen glas.

Aleksandro, Roka, Marka in Mateja je najbolj navdušila preprostost in prijaznost Alica Cooperja, ki je po skupinskem slikanju pri njih celo pozabil svoje odrske čevlje, ki mu jih je Aleksandra kasneje prinesla v njegov avtobus. Nedvomno pa je bil glavna zvezda večera Johnny Depp. Kmalu po koncertu je slavni igralec, pospremljen s policijskim spremstvom, hitro zapustil prizorišče. Kljub temu je našel čas, da se je pozdravil in pogovoril z Jernejem, pomočnikom slovenske skupine.



King Foo pa so imeli tudi to čast, da so koncert Hollywood Vampires lahko doživeli iz neposredne bližine – kar na odru. "Videli smo vse, kar se dogaja tudi tam, kamor pogled ljudi ne seže, in lahko rečemo, da je Johnny pravi rock zvezdnik v vseh pomenih besede. Tudi kitaro igra zelo dobro," so pripomnili.