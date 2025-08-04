King Foo: novo ime, nova pesem in srečanje z Bryanom Adamsom

Po letih ustvarjanja in nastopanja pod imenom King Foo se skupina podaja na novo pot z novim imenom Here and Everywhere. Glasbeniki pravijo, da gre za več kot le spremembo imena, gre za preobrazbo. Glasbeno in osebno. Skupina je v zadnjih letih doživela pomemben notranji premik, kar je privedlo do močne potrebe po novi identiteti, ki bolj odraža njihovo ustvarjalno vizijo in duhovno povezanost. "Here and Everywhere pomeni iskanje, prisotnost, širino."

S simboličnim pomenljivim naslovom novega singla Restart skupina stopa v novo obdobje. Pesem govori o notranjih premikih, vztrajnosti in pogumu za nov začetek. Skladba napoveduje prihajajoči album Seeker of the Source, ki ga je miksal priznani grammyjevec Andrew Scheps. Nova pesem po besedah glasbenikov simbolično in emocionalno oznanja prehod v zrelost, v globino, v srž ustvarjalnosti.