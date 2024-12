KiNG FOO novo pesem izdali kot darilo vsem, ki jih podpirajo

OGLAS

Pred nekaj dnevi so se KiNG FOO odločili, da pesem izide zdaj, saj so na svojih družbenih omrežjih opazili izjemno pozitivne reakcije ob objavi kratkih 10- sekundnih videov pesmi. Zato so se odločili, da jo izdajo kot darilo vsem, ki podpirajo bend in uživajo v njihovi glasbi. Vendar pa pesmi Nov nor čas ne bo na albumu, izšla bo namreč samo kot presenečenje za oboževalce. Pesem še vedno odraža občutke in teme, ki so prisotne v današnjem svetu.

King Foo FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-expand

Pesem je bila že izvedena na državni proslavi 2023, kjer so jo skupaj s simfoničnim orkestrom in Raiven predstavili širšemu občinstvu. Nov nor čas bo na voljo na vseh večjih glasbenih platformah, spremlja pa ga tudi ekskluzivni vertikalni videospot, ki je že dostopen na YouTubu in drugih družbenih omrežjih. Videospot s svojo dinamično in intimno perspektivo prinaša bolj neposreden stik s publiko, ki omogoča bolj poglobljeno doživljanje pesmi.

Po letih intenzivnih preobrazb in iskanja novega zvoka so pripravljeni na nov začetek, ki ga prinaša prihajajoči album Seeker of the Source.

Njihov zvok se je skozi leta spreminjal in gradil, zadnji koraki pa so nastajali v legendarnem Abbey Road Studios v Londonu. Člani benda sami sebe imenujejo Seekers of the Source, saj raziskujejo globlja življenjska vprašanja in iščejo odgovore, ki jih povezujejo kot skupino. Prihajajoči album bo vseboval 17 skladb, ki jih boste imeli priložnost ekskluzivno doživeti že pred uradnim izidom albuma, ki je napovedan za leto 2025.