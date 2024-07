KiNG FOO o novi pesmi: Je uporniška, a hkrati sproščujoča

Skupina KiNG FOO predstavlja novo pesem, ki so jo naslovili Scream. Pesem je dobila tudi video, ki je bil posnet v ikonični zapuščeni elektrarni v Velenju in prinaša vizualno dramatično in surovo estetiko. Besedilo pesmi je neposredno in polno frustracij, govori o uporu proti družbenim normam, pritiskom, proti kontroli in manipulaciji ter poziva k osvoboditvi skozi prepoznavanje svoje resnice – osvoboditev skozi krik.

KiNG FOO predstavljajo pesem Scream, ki so jo še pred slovenskimi radijskimi postajami začeli vrteti v Angliji in Srbiji. Videospot za pesem je bil posnet v Velenju, v njem pa je skupina v vsaki sobi ter na strehi stare stavbe uresničila svojo umetniško vizijo brez omejitev ali skrbi za morebitne nevarnosti, odražajoč njihovo odločnost in neustrašnost.

Skupina KING FOO predstavlja pesem Scream. FOTO: Arhiv skupine King Foo icon-expand

Ob izidu sta nam avtor pesmi in bobnar skupine Rok Golob in pevka Aleksandra Josić povedala: "Da smo spot za pesem snemali v stari elektrarni v Velenju, je zaslužen naš basist Andrej, ki je Velenjčan, a je moral kar nekaj telefonov obrniti, ker je elektrarna zapuščena in lahko tudi nevarna, mi pa smo snemali na strehi, a smo si kljub vsemu to izborili. Je fenomenalna lokacija in izgleda res impozantno. Bila je idealna za naš videospot in takoj, ko sem videl fotografije te elektrarne, sem rekel, da je to naša lokacija za Scream."

"Sporočilo komada je precej uporniško, govori pa o tem, kako nas z vseh strani bombardirajo s tem, kako se moraš obnašati, kaj moraš vedeti, kaj je prav in kaj narobe ... Velikokrat so to manipulacije in ne resnice, človek, kot neko duhovno bitje, pa lahko to zazna z intuicijo, kdaj gre za nekaj, kar ne drži in moraš biti previden," je o pesmi razložil Golob in opozoril na to, kako mora posameznik prepoznati ljudi, ki niso iskreni in ob tem zaupati svoji lastni intuiciji in presoji. Avtor je dodal, da je pesem sproščujoča, saj s krikom iz sebe izločimo frustracijo in se po njem počutimo boljše. "Je skladba, ki je uporniška, ampak hkrati tudi sproščujoča," je še povedal.