King Foo o novi pesmi: Želimo, da jo ljudje začutijo, kot da so z nami

Skupina King Foo, ki s svojo glasbo vedno bolj navdušuje tudi v tujini, predstavlja novo pesem z naslovom Once & Forever. Pesem je del novega albuma, na katerem so pesmi s prav posebnimi videospoti. Vsi so posneti na način 'one-take' posnetkov iz studia. "S tem želimo poslušalce spustiti v naše najbolj intimne prostore, da naše pesmi res začutijo," so povedali člani priljubljene skupine.

Priljubljeni glasbeniki iz skupine King Foo predstavljajo novo pesem iz svojega prihajajočega albuma z naslovom Once & Forever. "Narejen je že cel album in počasi izdajamo nove pesmi v obliki videospotov in projekta Underground Session, v katerem smo vse skladbe posneli v svojem prostoru za vaje. S temi "one take" posnetki spuščamo poslušalce v najbolj intimne prostore banda. Želimo si, da začutijo skladbe, kot da so z nami," so o posebnostih nove pesmi povedali člani skupine.

icon-expand King Foo predstavljajo novo pesem Once & Forever. FOTO: Arhiv izvajalca

Skupina si s svojim delom in glasbo vedno večjo veljavo ustvarja tudi v tujini, nedavno so bili nad njimi navdušeni srbski mediji in poslušalci, saj so nastopili na enem od njihovih festivalov. Glasbeniki nikoli niso skrivali želje po nastopih na velikih prizoriščih in tako jim je bil tudi nastop pred polno dvorano v Stožicah prav posebna čast. "Po avstrijskem Burg Clamu, kjer smo nastopili pred dvanajsttisočglavo množico, smo v Stožicah na dobrodelnem koncertu zabavali kar 16.000 obiskovalcev," so navdušeni po spektaklu Zvezde nogometa za žrtve poplav.