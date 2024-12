King Foo predstavili pesmi s prihajajočega albuma

Rock skupina King Foo je v SiTi Teatru BTC v Ljubljani izvedla koncert, kjer so prvič predstavili pesmi s prihajajočega albuma Seeker of the Source , katerega izid je napovedan za prihodnje leto. Datum koncerta, ki je bil sprva predmet skepticizma, saj je sovpadal s prazničnim dnem, je bil skrbno izbran in je imel globoko simboliko za člane skupine. V sebi nosi sporočilo albuma, ki raziskuje temo iskanja lastne poti, resnice in notranje moči. Njihova glasba, ki se sprehaja skozi širok spekter čustev od hvaležnosti, navdiha in upanja do jeze, osamljenosti in depresije, je naletela na močan odmev pri poslušalcih vseh starosti.

Skupina je bila še posebej vesela, da je na koncertu sodeloval svetlobni oblikovalec Jure Rubelj, ki je z ustvarjanjem edinstvene svetlobne scenografije dodatno obogatil njihov nastop in s svojo umetnostjo ustvaril magično vzdušje, ki je popolnoma sovpadalo z vizijo in energijo, ki jo skupina nosi skozi svojo glasbo.

Pesmi skupine so že nekaj časa prisotne na mednarodnih radijskih postajah, predvsem v Veliki Britaniji in ZDA. Komadi, kot so Scream, Once & Forever, Stepping Forward, Sometimes I Talk in Something to Remember, se redno vrtijo na radijskih postajah. Tudi pesem Nov nor čas, čeprav je v slovenščini, doživlja dober odziv in jo pogosto predvajajo na Rock Radio UK, kljub temu da ni bila uradno poslana.

Eden od voditeljev na Rock Radio UK je delil zanimivo izkušnjo ob poslušanju pesmi Nov nor čas. Čeprav ni razumel besedila, je doživel izjemno čustveni odziv na glasbo. Njegov odziv je bil primerljiv s tisto iz znane scene v filmu Shawshank Redemption, kjer Andy Dufresne predvaja klasično glasbo, ki v filmu simbolizira upanje, odpor in človečnost, saj glasba, kljub temu, da je zaporniki ne razumejo, prinaša občutek svobode in čustvene globine. Podobno je voditelj na Rock Radio UK doživel odziv, ki ga je pustil brez besed, saj je glasba King Foo prišla do njega na način, ki presega jezikovne meje – globoko jo je čutil.

Poleg tega so pesmi skupine vključene v zadnje oddaje leta 2024, vključno z The Best of 2024, ki predstavljajo najboljše glasbene trenutke tega leta. Te oddaje bodo predvajane na različnih radijskih postajah in vključujejo tudi pesmi King Foo, ki so se izkazale za najbolj priljubljene med poslušalci. Skupina je bila prav tako nominirana za najboljši alternativni rock bend na Radio Wigwam v Veliki Britaniji, kjer se bodo potegovali tudi za prestižne nagrade awards 2025.