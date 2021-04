KiNG FOO predstavljajo novo pesem The Numbers R Weird

V pripravi novega albuma se skupina KiNG FOO sooča s spremembami tega obdobja in z vprašanji o življenju, zavesti, sistemu, resnici. Sedaj so izdali novo pesem The Numbers R weird, zasedba pa z novim glasbenim izdelkom še naprej preseneča z avtentičnim zvokom.

"V tem revolucionarnem času so vsi umetniki, glasbeniki, ustvarjalci postavljeni v kotiček eksistencialne nepredvidljivosti. Prepuščeni sami sebi, iščejo nove različice sebe in svoje moči. Ker je v ustvarjalni dimenziji vse mogoče, se nekateri glasbeniki prepustijo višjim silam, da jih vodijo k razkrivanju bitja in odgovore podarijo glasbi," ob izidu nove skladbe pravijo KiNG FOO-jevci.

Začeli so s skladbamiRock the Sound, nadaljevali zBeautiful world,Puno i Mnogo ter fantastično 3D-animacijo za pesem We could. Sedaj predstavljajo izdelekThe Numbers R weird. Pesem z zanimivim naslovom je dobila tudi videospot, zasedba pa še naprej preseneča z avtentičnim zvokom. Krasijo jo drugačen ritem, svetovni aranžma ter tudi besedilo, ki spodbuja razmišljanje. Skupina se v tem času sprememb, revolucije sprašuje – ali vemo in vidimo prav vse? Kaj se dogaja v univerzumu in kako vpliva na našo zavest, ki se nenehno širi? Ali iskreno skrbimo za naravo, živali in ljudi? Kaj če je vse drugače, kot si mislimo in kako bomo to sprejeli?

icon-expand KiNG FOO predstavljajo novo pesem. FOTO: Max Petač

Matej Sušnik, Peter Hudnik, Rok Golobin Aleksandra Josić, člani benda KiNG FOO, se ponašajo z uspešnim albumom GalaXie, ob tem pa so na poti, da končajo drugi album in se pri tem ne ustavljajo samo v enem žanru in zvoku. V novi pesmi The Numbers R weird je skupina podarila zadnji refren vsem gledalcem, ki so jim dragi, ljubi in ki jih v tem obdobju najbolj nasmejijo. Pod glasbo in besedilo se je podpisal Rok Golob.