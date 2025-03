Slovenska rock skupina KiNG FOO je še korak bližje Evroviziji. Glasbeniki so se z zmago v prvem polfinalu neporesno uvrstili v finale tekmovanje Una Voce Per San Marino, na katerem zmagovalec osvoji priložnost, da na Evroviziji zastopa barve San Marina. Slovenci so pri pesmi za tekmovanje sodelovali z glasbenim producentom in trikratnim dobitnikom grammyja Andrewom Schepsom.

Skupina KiNG FOO je zmagala v prvem polfinalu tekmovanje Una Voce Per San Marino, na katerem se tekmovalci borijo za evrovizijsko vstopnico in priložnost, da na Evroviziji zastopajo barve San Marina. Z zmago v prvem polfinalu gredo slovenski glasbeniki neposredno v finale. Na tekmovanje Una Voce Per San Marino se je sicer prijavilo kar 1200 glasbenikov, KiNG FOO pa so prišli med deseterico finalistov, ki jo je zbrala žirija.

KiNG FOO v San Marinu v finalni boj za nastop na Evroviziji. FOTO: Marko Ocepek Delbello icon-expand

Slovenci so pri pesmi za tekmovanje sodelovali z glasbenim producentom in trikratnim dobitnikom grammyja Andrewom Schepsom, ki je znan po svojem delu z največjimi svetovnimi zvezdami, kot so Metallica, U2, Adele, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers, The 1975, Hozier in mnogimi drugimi. Njegova vključitev v projekt je za skupino velik mejnik. To sodelovanje pa ni le enkratno, Scheps bo namreč delal tudi na prihajajočem albumu skupine KiNG FOO, ki nosi naslov Seeker of the Source.

Glasbena skupina je slavila že v mesecu januarju, ko so na podelitvi tradicionalnih Wigwam nagrad v Londonu prejeli prestižen naziv najboljše alternativne rock skupine v Angliji."To nam ogromno pomeni, ker je bila konkurenca velika. Skupaj je bilo 188 glasbenih skupin, v naši kategoriji jih je bilo 12. Je pa res, da nas zdaj v Angliji in Ameriki že eno leto vrtijo, ampak kljub vsemu je to za nas res velik dosežek in smo zelo veseli. To je bilo izjemno presenečenje, zato smo še toliko bolj veseli, ker tega nismo pričakovali," sta nam po podelitvi zaupala člana skupine Rok Golob in Aleksandra Josić.