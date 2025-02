KiNG FOO z novo pomembno glasbeno nagrado: To nam pomeni vse na svetu!

KiNG FOO so sedaj tudi uradno ena najboljših slovenskih rock skupin, ki se je uspela prebiti na mednarodno glasbeno sceno in tam zaslužila priznanje kritikov. Četverica se namreč v teh dneh veseli nove pomembne nagrade, ki so jo tokrat prejeli v ZDA, še bolj pomembna pa je obrazložitev, zakaj so bili izbrani prav oni-ker so briljantni, so zapisali pri Fox Reviews Rock.

"Ta nagrada je bila podeljena samo zato, ker so briljantni. Rečem lahko tudi, da so skupina, ki je prisotna v večini držav, saj so člani živeli v Srbiji, Italiji, Sloveniji in ZDA," so zapisali pri Fox Reviews Rock.