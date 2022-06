KiNG FOO z novo rock skladbo o trenutkih, ko um potrebuje tišino

Žanrsko nedefinirani KiNG FOO so izdali novo rock skladbo z naslovom Sometimes I Talk With Myself, s katero svetu sporočajo, da sta najboljše zdravilo za glasen um prostor in tišina. "Nič ni narobe, če se umaknemo od ljudi in si vzamemo čas zase," pravijo glasbeniki, ki so nedavno nastopili v Križankah.

"Nič ni narobe, če se umaknemo od ljudi in si vzamemo čas zase," pravijo glasbeniki, ki poleg nove pesmi predstavljajo tudi novega kitarista, Marka Smiljaniča. Pravijo, da je to novo in sveže obdobje skupine, ki je v zadnjih dneh doživela pravo eksplozijo nastopov.