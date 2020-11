KiNG FOO z novo skladbo in videospotom 'We could'

KiNG FOO-jevsko sporočilo svetu je tu, v formi risanke in modrosti z dramatično glasbo, ki je polna upanja, izdelek pa je podprt s pixarovsko znanstvenofantastično 3D animacijo. Skupina premierno predstavlja kratki film za pesem 'We could', ki je še eno od presenečenj z novega albuma.

Futuristični video podpira metaforo besedila in prikazuje obdobje spremembe zavrnjenega robotka. Na oddaljenem pritlikavem planetu premaga svoje strahove, se sooči s seboj in se zave, da je vreden popolnega življenja kljub svojim hibam, zaradi katerih je bil zavržen. SkupinaKiNG FOO pravi, da nas v življenju vedno vodi in podpira naša duša, ki v videu igra vlogo sovice in v besedilu zastopa refren, ki je lahko marsikomu v navdih.

icon-expand Zasedba KiNG FOO predstavlja nov video izdelek za pesem 'We could'. FOTO: Max Petač

Glasba s svojo dinamiko, godalnim orkestrom in vokali, skupaj z videom, ki povzdigne in vas spodbudi k razmišljanju, predstavlja epsko, skoraj junaško vrnitev k sebi kot združitev s samim seboj. Hkrati pa pošilja sporočilo vsem, ki so sredi svoje duhovne spremembe, tako individualno kot kolektivno.

''V trenutku velike, kaotične transformacije planeta, je edino kar lahko spremenimo naš pogled - če gledamo z očmi priložnosti, se bodo priložnosti pojavile same,''so povedali KiNG FOOjevci, močan štiričlanski bend, ki vedno znova preseneti z globokim sporočilom.

icon-expand Robotki, ki nastopajo v spotu. FOTO: Arhiv izvajalca

Matej Sušnik, režiser in basist skupine, si je za video vzel več kot pol leta. Kličejo ga mladi Spielberg. Zanimivo je, da video vsebuje približno 6300 sličic in da je obdelava vsake od njih trajala od nekaj sekund do osemnajst minut, za tri oziroma štiri sekunde videa pa je računalnik potreboval tudi po šest ur. Robotek, protagonist 3D risanke, je bil inspiracija za vsako minuto Matejevega truda, saj se v njem ter v takšnem notranjem procesu rasti lahko najdejo vsi ljudje. Avtor glasbe in aranžmaja je Rok Golob, besedilo je napisala Aleksandra Josić.