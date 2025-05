Kings of Leon odpovedali turneji po Evropi in Veliki Britaniji

Skupina Kings of Leon je odpovedala vse prihajajoče koncerte v Evropi in Veliki Britaniji, ki so bili napovedani v prihodnjih mesecih. Kot so sporočili na družbenem omrežju, si je pevec Caleb Followill zlomil nogo in je moral prestati nujno operacijo, njegovo okrevanje pa bo pod budnim očesom zdravstvenega osebja trajalo osem tednov. V tem času ne sme potovati, so še zapisali.