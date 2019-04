25 let legendarnih Kingstonov: vsega so 'krivi' reggae ritmi, ki so odmevali po mestu čipk

Kingstoni so v četrt stoletja sredi Idrije nehote postali ambasadorji pozitive, karibskih ritmov, melodičnega popa in spevnih refrenov, ki si jih na skrivaj požvižgavajo tudi metalci. Za 25. obletnico skupina to pomlad načrtuje 25 koncertov po Sloveniji, z enim najbolj koncertno aktivnih bendov pri nas pa smo se odpravili na kraj, kjer jih že dolgo ni bilo.