Kingstoni praznovali 30 let delovanja: To ni kratka avantura

Dan, preden je Slovenija na torti upihnila 33 svečk, je bilo veselo tudi v Idriji. Tam so namreč praznovali člani skupine Kingston. Pod sloganom Cela Idrija nori so skupaj s svojimi zvestimi oboževalci, ki jih podpirajo že 30 let, prepevali številne uspešnice svojega glasbenega opusa."To je neka posebna stvar, da uživamo in smo vsi enako stari, torej 30 let," je navdušeno povedal pevec Reno Čibej. Kot so priznali fantje, si na začetku niso predstavljali, da se bodo na sceni obdržali toliko časa, a jim je uspelo. "Ko smo leta 1994 začeli v eni od idrijskih dvoran, verjetno ni nihče razmišljal o tem, da bo ta zgodba trajala toliko časa. Takrat smo gledali samo na to, da se imamo fajn, da uživamo in mislim, da to absolutno ni bila samo naša kratka avantura," je povedal Dare Kaurič.