Glasba

Kingstoni so za novi spot Izolo spremenili v vročo kubansko kuliso

Ljubljana, 18. 05. 2026 19.55 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.K. Alen Podlesnik
Skupina Kingston

Skupina Kingston predstavlja novo skladbo To noč ne spimo, za katero so videospot posneli v Izoli. Mesto so preobrazili v kubansko kuliso, polno energije, plesa in starodobnikov, ki naznanjajo vroče glasbeno poletje.

Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana: dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo.

Skupina Kingston
Skupina Kingston
FOTO: Niko Tomac

Skladbe, kot so Ko bo padal dež, Luna nad obalo, Tam tam tam in številne druge, so skozi leta postale del domače glasbene klasike. Tudi tokrat ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku, ki ga v novi skladbi spremlja še izrazit latino pridih z vročimi kubanskimi ritmi. "Nova pesem govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v ozadju, noč pa je prekratka za spanje," so povedali člani zasedbe, ki so si za snemanje videospota izbrali prav posebno lokacijo.

Vrnili so se namreč v Izolo, kjer je pred skoraj tridesetimi leti nastal tudi videospot za zdaj že ponarodelo uspešnico Cela ulica nori. Tokrat pa so ulice priljubljenega slovenskega obmorskega mesta spremenili v pravo latino fiesto, polno barv, poletne energije, plesalcev in kubanskih starodobnikov. Kingstoni medtem že pripravljajo poletni koncertni repertoar in komaj čakajo, da bodo novo skladbo prvič skupaj z občinstvom zapeli tudi v živo.

Kingston glasba pesem To noč ne spimo videospot

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
18. 05. 2026 20.55
Kaj ni bilo elektrike, nafte, prazne police....
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
18. 05. 2026 20.42
Dobro, da niso izbrali še bolj zanikrno okolje. Če so se hoteli norčevati iz Kube.
Odgovori
0 0
