Kingstoni so za novi spot Izolo spremenili v vročo kubansko kuliso

Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana: dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo.

Skladbe, kot so Ko bo padal dež, Luna nad obalo, Tam tam tam in številne druge, so skozi leta postale del domače glasbene klasike. Tudi tokrat ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku, ki ga v novi skladbi spremlja še izrazit latino pridih z vročimi kubanskimi ritmi. "Nova pesem govori o večerih, ko glasba prevzame glavno besedo, skrbi ostanejo nekje v ozadju, noč pa je prekratka za spanje," so povedali člani zasedbe, ki so si za snemanje videospota izbrali prav posebno lokacijo.