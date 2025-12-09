Svetli način
Kino Šiška zopet zatresli Izštekani: 'Lepo je uživati zaupanje ljudi'

Ljubljana, 09. 12. 2025 20.55

Eva Mavrič , R. M. , STA
V Kinu Šiška se je odvil tradicionalni decembrski koncert Izštekanih, na katerem so z magično sedmico nastopajočih, ki so jim bili dodani skriti gosti, popeljali v praznično vzdušje. Nastopili so Aka Neomi, Teo Collori in Momento Cigano Extended, Vazz Live ter Dejan Lapanja, Rudi Bučar, Vasko Atanasovski in Severa Gjurin.

Voditelj oddaje Jure Longyka je na tokratni koncert - ob izteku oziroma "izšteku" leta - povabil izvajalce in zasedbe, ki so zaznamovali istoimensko studijsko oddajo na Valu 202 v zadnjih treh letih. V žanrsko pestrem večeru je bilo mogoče slišati od rapa, indieja do folka in kantavtorske glasbe, izvajalci pa so na oder prinesli najboljše trenutke svojih izštekavanj.

Kot je povedal Longyka, je "lepo uživati takšno zaupanje ljudi". "Tvori se ena taka lepa skupnost skupaj z občinstvom," je povedal.

Vsi povabljeni glasbeniki so predstavili tudi nove skladbe, ki jih v oddaji še niso igrali, ter skladbe v novih aranžmajih. Četverica Dejan Lapanja, Rudi Bučar, Vasko Atanasovski in Severa Gjurin je denimo nastopila v različnih kombinacijah - samostojno, v duu, v kvartetu.

V polni dvorani Kina Šiška so nastopili še gosti, ki so bili do koncerta skrivnost, tako da se je magična sedmica povzpela čez številko deset. Gosti presenečenja so bili Vlado Kreslin, Aleksander Mežek, pevec skupine Niet Borut Marolt, Tina Marinšek, godalni kvartet Apricity, The Stroj, Drill ter Manca Trampuš iz skupine Koala Voice.

"To je pravljična številka, s katero se poigravamo. V resnici pa je tista prava magija, da je treba za Izštekane iti iz sebe, izven sebe in iz cone udobja. Takrat nisi gotov, potrebuješ ljudi okoli sebe, potrebuješ skupnost. To zbližuje in to je izštekanost," je dejal Longyka.

S superlativi je o voditelju spregovoril Kreslin, ki je oddajo z dolgo tradicijo označil za kredibilno. "Publika to ceni," je dodal. Bučarju pa je trenutek, ko ga "izštekajo", največji izziv. "Ker takrat lahko pokažeš tisto, kar dejansko si," je še povedal.

Decembrski Izštekani v Kinu Šiška potekajo od leta 2013, ko je oddaja praznovala 20-letnico. Takrat so ob pomoči Simfoničnega orkestra RTV Slovenija nastopili Siddharta, Niet, Peter Lovšin, Narat, Trkaj, Aphra Tesla, Zmelkoow, Res Nullius, Werefox, The Tide, Flirrt in Tokac. Od takrat se je format koncerta nekoliko spreminjal in je segal od poklona posamičnim izvajalcem z gosti do več različnih nastopajočih. V zadnjih dveh letih so se na njem poklonili Kreslinu in gostili skupino Elevators.

