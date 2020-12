Kitare Eddieja Van Halena prodane za skoraj 350 tisoč evrov

Kitara Kramer iz javorjevega lesa, rdeče barve s črnimi in belimi črtami, ki jih je na instrument po svojem designu nalepil kar Van Halen, je bila na nedavni dražbi najbolje prodani predmet. Od leta 1991 je bila v lasti glasbenikovega prijatelja Bryana Cusha , ki jo je razstavil v svoji restavraciji, na to kitaro pa je ob obisku restavracije zaigral prav Eddie.

Med najbolje prodanimi predmeti je bila tudi Van Halenova kitara iz serije EVH Charvel Art, ki so jo prodali za 116.258 evrov. Posebna je zaradi edinstvenega črno-belega abstraktnega vzorca, ki ga je prav tako ustvaril glasbenik. Ob kitari je kupec med drugim dobil slike, kako Van Halen na kitaro ročno lepi črte. Za nekaj več kot 41 tisoč evrov pa je bila prodana še Van Halenova kitara z rdečimi, črnimi in belimi črtami, na katero je igral igralec Bryan Hitchcock v videu za skladbo Hot For Teacher , v katerem je nastopil v vlogi mladega Eddieja Van Halena.

Poleg omenjenih kitar so na dražbi ponudili tudi številne druge predmete, ki so jih imeli v lasti in so jih uporabljali priznani glasbeniki. Med njimi kitaroKurta Cobaina, belo rokavicoMichaela Jacksona, črn jopič Lady Gaga ter rokopis pesmi Davida Bowieja iz leta 1974.