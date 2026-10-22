Kitarist kultne skupine se umika z odrov: Resna in nenadna bolezen

Kevin 'Noodles' Wasserman se sredi turneje umika z glasbenih odrov in zapušča svojo skupino The Offspring. Novico je delil na Instagramu, kjer je oboževalcem tudi pojasnil, da so razlogi zdravstvene narave.
"Z veliko žalostjo moram sporočiti, da se za nekaj časa umikam z odrov, da bi se posvetil nenadni in precej resni zdravstveni težavi," je zapisal v uradni izjavi. Podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju ni razkril, prav tako ni pojasnil, kako dolgo naj bi trajal njegov premor.
Številni oboževalci so glasbeniku v komentarjih izrazili podporo ter mu zaželeli čimprejšnje okrevanje in vrnitev na oder. "Prijatelj, upam, da si dobro. Pošiljam ti ljubezen in pozitivno energijo. Legenda si, zmoreš!" je zapisal eden od njih. Drugi so poudarili, da mora biti zdravje vedno na prvem mestu, tretji pa so mu sporočili: "Radi te imamo, Noodles. Pošiljamo ti obilo pozitivne energije in želje po čimprejšnjem okrevanju."
Skupina The Offspring iz kalifornijskega okrožja Orange je letos zaključila glavni severnoameriški del koncertne turneje Supercharged Worldwide, v okviru katere je nastopala po ZDA in Kanadi. Kljub temu glasbeniki nadaljujejo koncertne dejavnosti ob promociji svojega 11. studijskega albuma Supercharged.
Za zdaj ni znano, kdo bo med Noodlesovo odsotnostjo prevzel njegovo mesto na kitari. Glasbenik pa je v izjavi izrazil zaupanje v svoje kolege. "Preostali člani skupine mi stojijo ob strani, me močno podpirajo in bodo tudi v moji odsotnosti še naprej navduševali vse vas," je zapisal. Dodal je, da upa, da se bo na oder vrnil čim prej, ter se oboževalcem zahvalil za podporo in lepe misli.
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