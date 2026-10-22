Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Kitarist kultne skupine se umika z odrov: Resna in nenadna bolezen

Los Angeles, 22. 10. 2026 13.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Kitarist skupine The Offspring.

Kitarist in soustanovitelj priljubljene punk rock skupine The Offspring si bo zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa vzel premor od nastopanja. Glasbenik, katerega pravo ime je Kevin John Wasserman, je novico v sredo zjutraj sporočil na družbenih omrežjih.

Kevin 'Noodles' Wasserman se sredi turneje umika z glasbenih odrov in zapušča svojo skupino The Offspring. Novico je delil na Instagramu, kjer je oboževalcem tudi pojasnil, da so razlogi zdravstvene narave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Z veliko žalostjo moram sporočiti, da se za nekaj časa umikam z odrov, da bi se posvetil nenadni in precej resni zdravstveni težavi," je zapisal v uradni izjavi. Podrobnosti o svojem zdravstvenem stanju ni razkril, prav tako ni pojasnil, kako dolgo naj bi trajal njegov premor.

Številni oboževalci so glasbeniku v komentarjih izrazili podporo ter mu zaželeli čimprejšnje okrevanje in vrnitev na oder. "Prijatelj, upam, da si dobro. Pošiljam ti ljubezen in pozitivno energijo. Legenda si, zmoreš!" je zapisal eden od njih. Drugi so poudarili, da mora biti zdravje vedno na prvem mestu, tretji pa so mu sporočili: "Radi te imamo, Noodles. Pošiljamo ti obilo pozitivne energije in želje po čimprejšnjem okrevanju."

Skupina The Offspring iz kalifornijskega okrožja Orange je letos zaključila glavni severnoameriški del koncertne turneje Supercharged Worldwide, v okviru katere je nastopala po ZDA in Kanadi. Kljub temu glasbeniki nadaljujejo koncertne dejavnosti ob promociji svojega 11. studijskega albuma Supercharged.

Za zdaj ni znano, kdo bo med Noodlesovo odsotnostjo prevzel njegovo mesto na kitari. Glasbenik pa je v izjavi izrazil zaupanje v svoje kolege. "Preostali člani skupine mi stojijo ob strani, me močno podpirajo in bodo tudi v moji odsotnosti še naprej navduševali vse vas," je zapisal. Dodal je, da upa, da se bo na oder vrnil čim prej, ter se oboževalcem zahvalil za podporo in lepe misli.

Razlagalnik

Punk rock je glasbena zvrst, ki se je razvila sredi 70. let 20. stoletja. Zanj so značilni hitri ritmi, kratke skladbe, preproste, a udarne kitarske strukture ter besedila, ki pogosto izražajo družbeno kritiko, upor proti avtoriteti in osebno svobodo. Glasba je bila odgovor na takratno kompleksnost progresivnega rocka in komercializacijo glasbene industrije, s poudarkom na pristnosti in DIY (naredi sam) kulturi.

Studijski album je zbirka glasbenih posnetkov, ki so bili ustvarjeni v nadzorovanem okolju profesionalnega snemalnega studia. Za razliko od albumov v živo, kjer se zajame energija nastopa pred občinstvom, studijski album omogoča glasbenikom in producentom uporabo naprednih tehnik snemanja, večkratno nasnemavanje instrumentov in vokalov ter natančno urejanje zvoka, kar omogoča doseganje visoke kakovosti in umetniške vizije.

Okrožje Orange (Orange County) v Kaliforniji velja za eno ključnih središč ameriške punk in hardcore scene v 80. in 90. letih. Regija je bila dom številnim vplivnim skupinam, ki so pomagale oblikovati zvok kalifornijskega punka. Ta scena je bila znana po svoji energičnosti, hitrosti in tesni povezanosti z lokalno kulturo deskanja in skejtanja, kar je pomembno vplivalo na razvoj alternativne glasbe v ZDA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Offspring kitarist kevin wasserman noodles bolezen

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Odštevamo do spektakla UMEK 5.0 - (NE)ZDRUŽLJIVO

Moskisvet.com Slovo rock legende po 57 letih
24ur.com Umrl je Ramon, kitarist skupine Zablujena generacija
24ur.com Basist skupine Rage Against the Machine se bori z rakom prostate
24ur.com Kdo vse se skriva v glasbenem studiu Roka Lunačka?
Moskisvet.com Halid Bešlić pristal v bolnišnici
24ur.com Umrl je eden od ustanovnih članov Novih fosilov
Moskisvet.com Kaj se je zgodilo z Justinom Timberlakom? Pevec ni več tak!
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Učiteljica je verjela vanjo, ko drugi niso: danes je mednarodno priznana ilustratorka
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Modri lasje, pirsingi in črna oblačila: Kim za noč čarovnic posnemala North
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
Zaradi hčerke se je znašel na udaru kritik, zdaj je ostro odgovoril
zadovoljna
Portal
Umrla je pri 42 letih, njeno družino pa že desetletja zaznamujejo tragedije
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Se ponoči zbujate, potite ali težko zaspite? Morda ni kriv le stres
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
Vse oči so bile uprte v Niko Zorjan
vizita
Portal
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
"Imam bolezen, o kateri se ljudje preveč sramujejo govoriti"
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Naravna podpora imunskemu sistemu: živila, ki ščitijo pred okužbami
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
Kako skozi čuječnost do globlje povezanosti in lažjega soočanja s stisko
cekin
Portal
Prihaja nov udarec za družinske proračune?
Ste pripravljeni na račun, ki ga prinese naslednje veliko življenjsko poglavje?
Ste pripravljeni na račun, ki ga prinese naslednje veliko življenjsko poglavje?
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Skoraj nemogoče jih je odpustiti, plače pa segajo prek 7.000 evrov
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
moskisvet
Portal
Štirje zakoni so se končali, peti ji je spremenil življenje: Mož je kar 32 let mlajši
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Če moški ne plača kave, je to znak, da ga ženska ne zanima?
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
Najlepša nogometašica na svetu pokazala, kako uživa v Los Angelesu
dominvrt
Portal
Poglejte v zamrzovalnik. Stavimo, da imate tudi vi vsaj eno od teh stvari
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Prva slana še ne pomeni konca vrta: Ta zelenjava bo rasla še tedne
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
Trik za prave ljubitelje pečenega kostanja
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
To bi morali oprati še pred prvo ohladitvijo
okusno
Portal
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Sodniki ob okušanju sladoleda niso skrivali navdušenja, Gregor zasluženo na balkon
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
Iste sestavine, drugačna kosila: trik, ki spremeni načrtovanje obrokov
voyo
Portal
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022