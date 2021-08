Kitarist Metallice: Kurt Cobain je bil naš velik oboževalec

"Ko so radijske postaje sprejele naš zvok in njegovo ostrino, je zaživel tudi grunge. Kmalu za tem, ko je izšel naš Black Album, je Nirvana izdala Nevermind in želim si, da smo tudi mi pripomogli k temu, da je bil tako dobro sprejet," je še povedal 58-letni glasbenik.

Hammett je Metallicin najuspešnejši album opisal kot 'kulturno silo samo po sebi' in dodal: "Ne glede, kako se svet in kultura spreminjata, ta album ostaja vedno aktualen povsod po svetu. In ja, mislim povsod po svet, ker ga poslušajo po celem planetu."

Metallica je ob 30. obletnici albuma napovedala izid posebne izdaje albuma in albuma s priredbami pesmi iz The Black Albuma. Izšla bosta zadnjega septembra pri izložbi Blackened Recordings, ki jo je ustanovila skupina. Priredbe pesmi so že prispevali St. Vincent, Biffy Clyro, Phoebe Bridgers, IDELS, Mac DeMarco, Weezer, Rina Sawayama in Corey Taylor iz skupine Slipknot.