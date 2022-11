Kitarist skupine Duran Duran o diagnozi raka prostate: Zdravila ni

Andy Taylor, kitarist skupine Duran Duran, je javnosti razkril, da je zbolel za rakom prostate. Zvezdnikovo diagnozo so med slovesnostjo ob sprejemu v Dvorano slavnih rock and rolla v Los Angelesu obelodanili ostali člani skupine, ki so dejali, da se 61-letnik bori z rakom prostate, bolezen pa je že napredovala v četrti stadij.

Člani skupine Duran Duran so na slavnostni prireditvi, na kateri so skupino sprejeli v Dvorano slavnih rock and rolla, razkrili, da je njihov kitarist Andy Taylor zbolel za rakom prostate, zaradi zdravstvenih razlogov pa tudi ni pripotoval iz Španije v Los Angeles, kjer je prireditev potekala. Taylorja so počastili tako, da so prebrali odlomke njegovega govora, ki ga je pripravil za to priložnost.

icon-expand Duran Duran FOTO: Reuters

"Pred nekaj več kot štirimi leti so mi postavili diagnozo raka prostate v četrtem stadiju. Mnoge družine so že izkusile počasno izgorevanje ob tej bolezni, moja seveda ni izjema. Ob tej priložnosti vas naslavljam kot družinski človek, a hkrati z globoko ponižnostjo do skupine, najboljših oboževalcev, kar jih glasbenik lahko ima in tega izjemnega priznanja," je zapisal Taylor.

icon-expand Skupina Duran Duran je bila sprejeta v Dvorano slavnih rock and rolla FOTO: Profimedia

"Res mi je žal in zelo sem razočaran, da mi ni uspelo priti. Brez dvoma naj vam razkrijem, da sem bil zelo navdušen nad to priložnostjo, kupil sem celo novo kitaro z izjemnim zvokom. Zelo ponosen sem na štiri brate. Presenečen sem nad njihovo vzdržljivostjo in presrečen, da lahko sprejmemo to priznanje. Pogosto sem dvomil, da se bo to sploh kdaj zgodilo, a presrečen, da je prišel ta dan!" je nadaljeval v svojem zapisanem govoru, ki ga je v celoti po koncu slavnostne prireditve objavil na uradni spletni strani skupine. "Imam srečo, da imam najboljše zdravnike in prejemam najboljše zdravljenje, ki mi je še do pred kratkim omogočalo, da sem stal na odru. Čeprav moje trenutno stanje ni smrtno nevarno, zdravilo za to bolezen ne obstaja," je zapisal glasbenik, ki je dodal, da je pred kratkim prestal zdravljenje, ki ga je preveč izčrpalo, da bi se lahko odpravil na daljšo pot.