Kitarist skupine Guns N' Roses ustanovil dobrodelni festival bluesa

Ikoničnemu kitaristu se bodo na koncertih pridružili velikani bluesa, kot so Warren Haynes , Christone Ingram alias Kingfish , Robert Randolph , Samantha Fish in Larkin Poe .

"Na turneji S.E.R.P.E.N.T. želimo proslaviti blues in rock'n'roll glasbo ter v teh negotovih in razdiralnih časih enotnost in povezanost," je napovedal Slash , s pravim imenom Saul Hudson .

Slash (feat. Myles Kennedy and The Conspirators) v Tivoliju.

Glasbenik je za maj napovedal izid prvega blues albuma, pri katerem so sodelovali tudi zvezdniki, kot so Brian Johnson iz zasedbe AC/DC, pevec zasedbe Aerosmith Steven Tyler, Iggy Pop, Chris Stapleton in Demi Lovato.

Preden pa se Slash poleti posveti bluesu, prihaja v Evropo s pevcem Mylesom Kennedyjem in njegovo hard rock skupino The Conspirators. V okviru turneje The River Is Rising bo kitarist, znan po svojem ikoničnem cilindru, nastopil tudi v Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu, Münchnu in Zürichu. Z Mylesom Kennedyjem in skupino The Conspirators je sicer sodeloval že pri štirih albumih.