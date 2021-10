Kitarist skupine Judas Priest okreva po srčni anevrizmi

Kitarista skupine Judas Priest so pred dnevi po koncertu na festivalu v Kentuckyju hospitalizirali. Skupina je takrat na družbenem omrežju oboževalce obvestila, da so nadaljnji datumi turneje zaenkrat prestavljeni, saj ima Richie Faulkner resne težave s srcem. Sedaj se je oglasila tudi 41-letni kitarist, ki je z oboževalci delil novice o svojem zdravstvenem stanju.

Richie Faulkner okreva po hospitalizaciji in diagnozi srčne anevrizme. Novice o njegovem zdravstvenem stanju je najprej delila njegova partnerka, nato pa je za revijo Rolling Stone spregovoril tudi sam. Oboževalci so novice, da okreva veseli, kdaj se bo kitarist lahko vrnil na odre, pa še ni znano. Da je Faulknerjevo zdravstveno stanje stabilno, je sporočila že skupina, njegova partnerka Mariah Lynch pa je dejala: "Je tako močan, da je zdržal do konca koncerta in ves ta čas mahal z lasmi. Na svetu mu ni enakega in brez njega bi bili čisto izgubljeni."

icon-expand Richie Faulkner FOTO: Profimedia

Richie je v svoji izjavi dejal, da je na odru doživel stanje, ki ga zdravniki imenujejo srčna anevrizma. Zdravstvene težave so se pojavile iznenada, saj pred tem ni imel težav s srcem, zamašenimi žilami ali povišanim holesterolom. "Zmeraj sem bil hvaležen za vse priložnosti, ki sem jih dobil v življenju. Imel sem se za najsrečnejšega človeka na svetu, saj sem lahko nastopal s svojo najljubšo skupino, igral svojo najljubšo glasbo in jo delil s svojimi najljubšimi ljudmi po svetu. Danes se mi zdi to, da lahko napišem svojo izjavo, največje darilo od vseh," je zapisal Faulkner. "Ko gledam posnetek s festivala Louder Than Life iz Kentuckyja, lahko na svojem obrazu opazim zmedenost in strah, ki sem ju občutil med igranjem pesmi Painkiller. Takrat se je strgala moja aorta in začela polniti moj prsni koš s krvjo. Po besedah mojega zdravnika sem doživljal popolno disekcijo aorte in srčno anevrizmo. Kirurg je dejal, da ljudje v takem zdravstvenem stanju po navadi ne pridejo do bolnišnice živi," je razkril 41-letnik.