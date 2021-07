Kitarist skupine Lynyrd Skynyrd okreva po operaciji srca

Rossington ima sicer težave s srcem že od leta 2015, ko je preživel srčno kap, leta 2019 pa so mu zamenjali srčno zaklopko. Zaradi operacije je bila takrat preložena turneja skupine. 69-letni kitarist je zamudil nekaj zadnjih nastopov skupine, vzrok pa je znana operacija srca. Med odsotnostjo ga nadomešča Damon Johnson , kitarist iz Alabame. Odločitev, da skupina nadaljuje s turnejo, je bila prav Rossingtonova, so še sporočili iz skupine.

Poleg Rossingtona je še edini živeči član originalne zasedbe bobnar Artimus Pyle, ki pa s skupino ne sodeluje več. V letalski nesreči oktobra 1977 v Misisipiju so umrli pevec Ronnie Van Zant in sorojenca Steve ter Cassie Gaines, kitarist in spremljevalna pevka. Po nesreči se je skupina preimenovala v Rossington Collins Band in v 80. nastopala pod tem imenom. Pred mikrofon je stopila Rossingtonova žena Dale Krantz Rossington.

Nekaj let pozneje je Johnny Van Zent ustanovil prenovljeno različico bratove skupine, ki nastopa vse od takrat. V letih po nesreči so zaradi različnih vzrokov umrli še Allen Collins, Leon Wilkeson, Billy Powell, Ed King in Bob Burns, vsi pa so bili nekoč člani skupine.