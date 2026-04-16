Kitarist skupine No Doubt sporočil, da ima Parkinsonovo bolezen

Medtem ko se skupina No Doubt pripravlja na ponovno združitev in vrnitev na oder, je njihov kitarist Tom Dumont presenetil z novico, da ima Parkinsonovo bolezen. 58-letni glasbenik je na družbenem omrežju delil video, s katerim je sporočil, da je že pred nekaj leti opazil simptome, kljub diagnozi pa še vedno lahko poprime za kitaro, zato ne pričakuje težav med napovedanimi koncerti v sklopu gostovanja v Las Vegasu.

"Pred nekaj leti sem prvič opazil simptome. Obiskal sem svojega zdravnika, bil sem pri nevrologu in opravil vrsto testiranj. Diagnosticirali so mi zgodnjo Parkinsonovo bolezen," je dejal kitarist, ki je priznal, da vsak dan predstavlja nov boj z boleznijo, a oboževalcem zagotovil, da bo skupaj s preostalimi člani zasedbe stopil na oder v sklopu gostovanja v Las Vegasu. "Dobra novica je, da lahko še vedno igram kitaro. Dobro mi gre," je še dodal.

Na njegovo objavo so se odzvali tudi člani skupine, ki so ga pohvalili za trud. "Tom, ti si čudovita duša! Zelo te imam rad in se veselim, da bom že kmalu skupaj s teboj stopil na oder," je zapisal njihov trobentač Gabriel McNair. Bobnar Adrian Young pa je dodal: "Moj prijatelj, član naše skupine in junak! Rad te imam, brat!"