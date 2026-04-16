Kitarist skupine No Doubt sporočil, da ima Parkinsonovo bolezen

Medtem ko se skupina No Doubt pripravlja na ponovno združitev in vrnitev na oder, je njihov kitarist Tom Dumont presenetil z novico, da ima Parkinsonovo bolezen. 58-letni glasbenik je na družbenem omrežju delil video, s katerim je sporočil, da je že pred nekaj leti opazil simptome, kljub diagnozi pa še vedno lahko poprime za kitaro, zato ne pričakuje težav med napovedanimi koncerti v sklopu gostovanja v Las Vegasu.
"Pred nekaj leti sem prvič opazil simptome. Obiskal sem svojega zdravnika, bil sem pri nevrologu in opravil vrsto testiranj. Diagnosticirali so mi zgodnjo Parkinsonovo bolezen," je dejal kitarist, ki je priznal, da vsak dan predstavlja nov boj z boleznijo, a oboževalcem zagotovil, da bo skupaj s preostalimi člani zasedbe stopil na oder v sklopu gostovanja v Las Vegasu. "Dobra novica je, da lahko še vedno igram kitaro. Dobro mi gre," je še dodal.
Na njegovo objavo so se odzvali tudi člani skupine, ki so ga pohvalili za trud. "Tom, ti si čudovita duša! Zelo te imam rad in se veselim, da bom že kmalu skupaj s teboj stopil na oder," je zapisal njihov trobentač Gabriel McNair. Bobnar Adrian Young pa je dodal: "Moj prijatelj, član naše skupine in junak! Rad te imam, brat!"
Parkinsonova bolezen je kronična, napredujoča nevrološka motnja, ki prizadene predvsem motorične funkcije. Pojavi se, ko celice v možganih, ki proizvajajo dopamin (nevrotransmiter, ki nadzoruje gibanje), začnejo umirati. Simptomi se običajno razvijajo počasi skozi leta in lahko vključujejo tresenje, okorelost mišic, počasnost gibov in težave z ravnotežjem. Čeprav ni zdravila, lahko zdravljenje z zdravili, terapijami in v nekaterih primerih operacijo pomaga obvladovati simptome.
No Doubt je ameriška rock skupina, ustanovljena leta 1986 v Anaheimu v Kaliforniji. S svojo mešanico rocka, ska, punka in new wavea ter z izrazitim vokalnim slogom pevke Gwen Stefani so postali ena najuspešnejših skupin 90. let in začetka 2000. let. Njihovi največji hiti vključujejo pesmi, kot so 'Don't Speak', 'Just a Girl' in 'Hey Baby'. Skupina je v svoji karieri izdala več studijskih albumov in prejela številne glasbene nagrade.
Tom Dumont je ameriški glasbenik, najbolj znan kot kitarist in občasni soavtor pesmi skupine No Doubt. Pridružil se je skupini leta 1988, potem ko je slišal njihovo demo snemanje. Njegov kitarski slog je bil ključen za zvok skupine skozi njihovo kariero. Poleg dela z No Doubt je sodeloval tudi pri drugih glasbenih projektih in se ukvarjal s produkcijo.
