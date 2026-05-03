Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Kitarist Yngwie Malmsteen prihaja v Zagreb

Zagreb, 03. 05. 2026 13.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Kitarist Yngwie Malmsteen prihaja v Zagreb

V zagrebški Tvornici kulture bo junija nastopil švedsko-ameriški kitarist Yngwie Malmsteen, ki velja za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini rock glasbe in pionirja neoklasičnega hard rocka. Glasbenik, ki mu je mednarodno slavo prinesel prvenec Rising Force, je izdal več kot 30 studijskih albumov in prodal več milijonov izvodov po svetu.

Rojen v družini klasičnih glasbenikov in opernih pevcev je Yngwie Malmsteen že kot otrok kazal glasbeno nadarjenost, ključni trenutek glasbenega razvoja pa je bilo zgodnje srečanje z deli baročnih in klasičnih mojstrov, kot so Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini in Antonio Vivaldi, piše v sporočilu za javnost organizatorja koncerta.

Kitarist Yngwie Malmsteen prihaja v Zagreb.
Kitarist Yngwie Malmsteen prihaja v Zagreb.
FOTO: AP

Njegov prelomni prvenec Rising Force iz leta 1984 mu je prinesel mednarodno slavo, nominacijo za nagrado grammy ter status enega najpomembnejših kitaristov svoje generacije. Poleg rokerskega ustvarjanja je Malmsteen zaznamoval tudi področje klasične glasbe.

 Za svoje glasbeno ustvarjanje je Malmsteen prejel številna priznanja, med drugim ga je revija Time uvrstila na lestvico največjih kitaristov vseh časov. Njegove kitare so razstavljene v muzejih, njegovo ime pa je zapisano na pločniku slavnih Rock Walk of Fame.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvainšestdesetletni glasbenik bo na koncertu v Zagrebu predstavil retrospektivo svoje kariere, od zgodnjih, prelomnih del do albuma Parabellum iz leta 2021. Med njegove albume sodijo tudi Odyssey, Marching Out, Eclipse, Perpetual Flame, Angels of Love in Spellbound.

Yngwie Malmsteen kitarist zagreb koncert

Talia zažari, medtem ko nas zamoti zelo dopadljiv videospot

24ur.com Gibonni: pesem je vzdušje in koncert je magično doživetje
24ur.com Žan Serčič v velikem slogu obeležil 15. obletnico kariere
24ur.com Dubioza Kolektiv ob 20. obletnici ne bo izdala albuma največjih uspešnic
24ur.com Najlepše darilo muzičarjem
24ur.com Nino Ošlak na poseben način obeležuje 15. obletnico kreativnega delovanja
24ur.com Talent iz prve sezone uspešno nadaljuje glasbeno kariero
24ur.com 'Ko me pesem požgečka, vem, da je pravi čas, da primem za kitaro, mikrofon ali bobne'
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Imate doma trmastega bikca?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
okusno
Portal
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692