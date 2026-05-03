Kitarist Yngwie Malmsteen prihaja v Zagreb.

Rojen v družini klasičnih glasbenikov in opernih pevcev je Yngwie Malmsteen že kot otrok kazal glasbeno nadarjenost, ključni trenutek glasbenega razvoja pa je bilo zgodnje srečanje z deli baročnih in klasičnih mojstrov, kot so Johann Sebastian Bach , Niccolo Paganini in Antonio Vivaldi , piše v sporočilu za javnost organizatorja koncerta.

Njegov prelomni prvenec Rising Force iz leta 1984 mu je prinesel mednarodno slavo, nominacijo za nagrado grammy ter status enega najpomembnejših kitaristov svoje generacije. Poleg rokerskega ustvarjanja je Malmsteen zaznamoval tudi področje klasične glasbe.

Za svoje glasbeno ustvarjanje je Malmsteen prejel številna priznanja, med drugim ga je revija Time uvrstila na lestvico največjih kitaristov vseh časov. Njegove kitare so razstavljene v muzejih, njegovo ime pa je zapisano na pločniku slavnih Rock Walk of Fame.