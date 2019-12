Kitarska klinika: Koliko kitar ima vsak kitarist? Eno premalo!

Kitara je brenkalo s prečkami, ki ima običajno šest strun. Ime kitara prihaja iz španske besede "guitarra", ki najbrž izhaja iz latinske besede "cithara" oz. iz sanskrta "tar", kar pomeni struna. Instrument izvira iz Španije iz 16. stoletja, sicer pa je imel instrument v poznem srednjem veku štiri strune, bil je tudi ožji in globlji kot moderna kitara. Prve električne kitare so razvili v ZDA v 30. letih prejšnjega stoletja, ko je prvo leta 1931 izdelal George Beauchamp, nato pa so jih začele izdelovati znamke, kot so Rickenbacker, Fender inGibson. Pri nas je v absolutnem vrhu Davorin Sever , ki ima 40-letne izkušnje in se osredotoča na lesene kitare, na njegove "ljubice" pa prisegajo tako domači kot tuji vrhunski kitaristi. V okviru njegove "kitarske klinike" nam je razkazal, kako se popravljajo kitare, nam razložil postopek, obenem pa smo izvedeli tudi kup zanimivosti, tako o samih kitarah, zgodovini kot tudi odnosu do instrumenta, do lesa in drugih sladkorčkov, ki so zanimivi tako za glasbenike kot glasbene laike.

"Na kitarski kliniki instrument pregledamo, ga ocenimo, vidimo, kaj je slabega, kaj je za narediti. Stranki svetujemo, kaj naj naredi, kitarist sam pa se mora potem odločiti, kako bo postopal in kaj se bo dejansko naredilo. Najbolj pogosto menjamo prečke, saj se najbolj obrabljajo. Odvisno sicer, kako kdo igra in kje so mesta obrabe. Se pa pri obrabljenih prečkah pojavlja motnja v intonaciji, struna začne brenčati. Ko preprosto ni več mogoče igrati in je ta poseg neizbežen. Zato imamo poseben postopek s posebnim orodjem, ki smo ga sami razvili in ga tržimo po celem svetu. Imam svoj koncept, ki ni nobena skrivnost. Bolj točno kot je narejeno, bolj kot se elementi, vrat, telo, prilegajo, manj je izgub prenosa vibracij. Les, kako potekajo žile, vse je pomembno, da je vrat stabilen, da se čim manj ukrivlja. Pomembno je, da pustiš, da se umirja – zalepiš, obdelaš in pustiš. Izdelava nove kitare tako traja do pol leta. Kakšno posebno delamo tudi dve leti, kar pa seveda stane," nam je uvodno razložil "doktor za kitare", gospod Sever iz Izole, ki se ponaša z več desetletno prakso, tradicijo in edinstveno kakovostjo svojih kitar.

Seveda se kitare med seboj razlikujejo, tako po barvi in obliki kot po izdelavi in sestavnih delih in seveda zvoku. "Raven vrat je pravilno konkavno vbočen, sicer so vrat in prečke najbolj pomembne enote kitare, za katere smo specialisti, hkrati pa je to kot nekakšna cona udobja. Če je to urejeno, kot je treba, se lažje in lepše igra. Sicer pa velja pravilo, da – cenejša je kitara, prej pride na servis. A tudi določena znamka ni nujno jamstvo za kakovost," je prepričan mojster, ki ima pri svojem delu tudi vajence, ki se pridno učijo spretnosti in obrti.

"Že od vsega začetka je pomembno, da ti je kitara všeč vizualno. Vsak si izbere kakšno, ki jo je videl, recimo, v videospotu System of a Down, pri Big Foot Mami ali Tomiju iz Siddharte. Najbrž jo bo tudi zato kupil in posledično večkrat vzel v roke, ker si jo je želel. Sicer pa je vse odvisno od posameznikovih ušes. Iščeš in iščeš, nazadnje pa iz nekaj grdega narediš nekaj lepega. Vsaka kitara ima svoj zvok, ki pa se ga morda čez nekaj mesecev naveličaš in jo boš zamenjal. Najprej je sicer pomembno, kakšen kitarist je posameznik, potem pa seveda to, kaj se da narediti iz določenega kosa lesa. Vsak les zveni drugače. Mojster sicer natančno ve, kaj in kako, in ima v večini primerov prav, na koncu pa je seveda vse odvisno od tega, ali sta ti določen zvok in zven všeč ali ne," je svoje misli strnil mojstrov vajenec Jaka.