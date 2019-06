Kiwi Flash so zmagovalci letošnje Špil lige

S koncertom mladih glasbenih ustvarjalcev Blerima Rexhepija, Kiwi Flash, Macbeth in Tooth in the Sky se je končala šesta sezona prve lige dijaških bendov Špil liga. Zmagali so Kiwi Flash, ki so dejali, da so veseli nagrade, da pa se njihova pot šele dobro začenja.

Kiwi Fresh so zmagali na finalu Špil lige v Kinu Šiška. FOTO: Nejc Ketiš

V letošnji sezoni so se v treh predtekmovalnih večerih in dveh polfinalih za naziv zmagovalca Špil lige pomeriliGarlik, BIZARREGOOD, Blerim Rexhepi, Tooth in the Sky, Bajta 23, M8s, Macbeth, Kiwi Flash inDrone Society. V veliki finale so se uvrstili ljubljanski raper albanskih korenin Blerim Rexhepi, celjski indie-rockerji Tooth ter bolj punkovsko-rokersko obarvani zasedbi Kiwi Flash in Macbeth.

Poleg ocenjevanja glasbenih sposobnosti je komisija Špil lige letos posebno pozornost namenila besedilom avtorskih pesmi. Skupine so pred vsakim nastopim priložile besedila, med katerimi je komisija izbrala najudarnejše in najbolj izvirno. Letošnja novost je bila tudi prenos nastopov v živo preko spletnega videa. S tem so organizatorji omogočili vpogled v živo sceno dijaških glasbenih ustvarjalcev tudi tistim, ki zaradi različnih razlogov niso mogli koncertnega utripa preveriti v živo.

Kiwi Flash so veseli nagrade, hkrati pa se zavedajo, da so šele na začetku poti. (Foto: Ali Kovačič)