Kiwi Flash 'ponovno odkrili' staro idejo in jo preoblikovali v novo pesem

Skupina Kiwi Flash, ki je leta 2019 zmagala na tekmovanju dijaških skupin Špil liga, po uspešnem debitantskem albumu predstavlja novi singel, ki so ga poimenovali Spušča se sonce."Kiwi Flash po uspešni izdaji prve plošče nismo počivali in takoj pričeli s kreiranjem novega materiala. Z usklajeno ekipo s producentom Petrom Penkom smo posneli novo serijo komadov, ki smo jo otvorili s singlom Spušča se sonce. Ideja za pesem izvira že izpred nekaj let, imeli smo varianto, posneto s telefonom, ki smo jo po 'ponovnem odkritju' premetali in dodali pravo kiwi noto. Pesem je balada, v kateri z besedami naslikana krajina opeva napet odnos med subjektoma, ki nas vlečeta v morje zvočne, čustvene in čutne zaznave," pravijo ob izidu.