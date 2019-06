Kje bo letos dopustovala Nuša Derenda?

Slovenska glasbenica Nuša Derenda je izdala novo skladbo z naslovom Sto in ena. Pesem nosi plesne ritme in kot taka napoveduje prehod v vroče poletne dni. In čeprav so poletni ritmi vedno sinonim za lahkotnost in dobro razpoloženje, nosita tako naslov kot besedilo globlje sporočilo. Z Nuušo smo se pogovarjali o njenem glasbenem ustvarjanju, razkrila pa nam je tudi, ali je na obzorju nov album in kje najraje dopustuje.

Predvsem je bilo zelo vroče – v nasprotju s snemanjem ostalih spotov, kjer me je ponavadi vedno zeblo (smeh). Snemanje je potekalo približno 10 ur, bili smo zelo pridni. Režiser Marko Maag (MaaG VISUALS), si je zamislil celotno zgodbo in pripeljal Simona Blaževiča ( enega od finalistov letošnjega izbora Mister Slovenija) kot statista in igralca, ki je svoje delo odlično opravil.

Skladbo je napisal Miro Buljan , s katerim sem v preteklosti že sodelovala in sicer pri skladbah Kakor ptica, kakor pesem in Duša moje duše (duet z Omarjem Naberjem ). V osnovi je skladba v hrvaškem jeziku 'Da zamiriše mi noč', besedilo zanjo pa je napisala Sonja Buljan. V slovenščini se je pod besedilo podpisal kreativni Rok Lunaček .

'Sto in ena' je pravzaprav metafora za sto in en trenutek v življenju. Včasih se v odnosu (tako partnerskem kot prijateljskem) zvrsti sto trenutkov, a je potem sto in prvi moment tisti, ki zgodbo popelje naprej ali pa jo povsem zaključi. V spotu je tako prikazana igra železa in vročine - prispodoba za nekaj, kar lahko še tako trdno stvar raztopi, zvije ter v osnovi spremeni za zmeraj. Gre torej za večno igro srca in glave, ki sta v slehernem trenutku tista nasprotujoča si pola, ki vselej vlečeta vsak na svojo stran.

Od kod ponavadi črpaš navdih za svoje glasbeno ustvarjanje?

Odvisno je predvsem od tega, ali želim pesem za festival, ali le sproščeno plesno skladbo. Sicer pa sem pevka, ki vedno išče nekaj novega, svežega. Zato pogosto dopuščam avtorjem besedil in glasbe veliko svobode. Seveda mi mora biti oboje blizu, da se potem lahko za nekaj odločim. Včasih pa se zgodijo tudi nepredvidljive, nenačrtovane situacije in povabila. Tako sem ravno v tem obdobju, ko promoviram novo skladbo in spot za pesem Sto in ena, posnela še duet s Tilnom Lotričem, Pokliči kdaj ter skladbo Mladost skupaj z Evo Černe inNuško Drašček. Obeh povabil sem bila zelo vesela in sem se z veseljem odzvala, kajti sodelovanje z dobrimi pevci, ki so povrh vsega še 'mladi', tudi m ene ohranja 'živo' (smeh).

Kdo je tvoj največji glasbeni vzornik?

Mnogo jih je, zato ne bi vseh naštevala, sem se pa od vsakega kaj naučila. Vsaka zvrst, izvajalec in glasba, ki sem jo poslušala v mladosti, je pustila neko sled v mojem dojemanju glasbe in mojem ustvarjanju. Glasba je del mene, odkar pomnim in zame predstavlja 'stvar trenutka'. Včasih smo bolj romantični, včasih bolj 'divji', včasih pa v glasbi iščemo predvsem tolažbo.

Glede na to, da si izdala novo pesem – se kmalu obeta tudi nov album?

Kar nekaj skladb se je že nabralo v zadnjih nekaj letih in bil bi že čas, ja! Vendar bom o tem razmišljala po dopustu (smeh).